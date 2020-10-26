https://ria.ru/20201026/naryshkin-1581562988.html

Нарышкин сравнил эпидемии коронавируса и СПИДа

США и в начале эпидемии СПИДа, и при пандемии коронавируса используют эти катаклизмы в политических интересах, обвиняя собственных геополитических врагов,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:09

2020-10-26T13:09

2020-10-26T13:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ссср

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и в начале эпидемии СПИДа, и при пандемии коронавируса используют эти катаклизмы в политических интересах, обвиняя собственных геополитических врагов, сообщил директор Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Это заявление приурочено к 95-летнему юбилею научно-технической разведки (НТР) СВР, который празднуется в понедельник.По словам Нарышкина, в нынешней ситуации с коронавирусом США и их союзники ищут "злонамеренность Москвы" – как в свое время со СПИДом, когда о болезни только узнали и опасались пандемии.Возникла угроза не только здоровью советских граждан, но и подрыва международного сотрудничества в медицине, полагает Нарышкин.В этом контексте, по его словам, руководство <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> поставило перед НТР задачу "в кратчайшие сроки обеспечить получение информации" о главных мировых исследованиях по данной теме."В результате операции НТР, охватившей все регионы мира, были получены самые достоверные сведения о проводимых исследованиях проблемы, разработке методик и препаратов для диагностики заболевания. СССР встал в передовые ряды общей борьбы со СПИДом… Сложнейшая задача была выполнена", - отметил глава СВР.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/proverka-1581502604.html

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ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, сша, общество