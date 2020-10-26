Нарышкин сравнил эпидемии коронавируса и СПИДа
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. США и в начале эпидемии СПИДа, и при пандемии коронавируса используют эти катаклизмы в политических интересах, обвиняя собственных геополитических врагов, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Это заявление приурочено к 95-летнему юбилею научно-технической разведки (НТР) СВР, который празднуется в понедельник.
По словам Нарышкина, в нынешней ситуации с коронавирусом США и их союзники ищут "злонамеренность Москвы" – как в свое время со СПИДом, когда о болезни только узнали и опасались пандемии.
"Пользуясь необычностью и неизвестностью болезни, огородив данные о ней стеной секретности, они попытались ввести в заблуждение не только широкую общественность, но и международное медицинское сообщество относительно происхождения СПИДа, намекая на якобы ведущиеся в СССР бактериологические разработки", - написал Нарышкин в статье для журнала "Национальная оборона".
Возникла угроза не только здоровью советских граждан, но и подрыва международного сотрудничества в медицине, полагает Нарышкин.
В этом контексте, по его словам, руководство СССР поставило перед НТР задачу "в кратчайшие сроки обеспечить получение информации" о главных мировых исследованиях по данной теме.
"В результате операции НТР, охватившей все регионы мира, были получены самые достоверные сведения о проводимых исследованиях проблемы, разработке методик и препаратов для диагностики заболевания. СССР встал в передовые ряды общей борьбы со СПИДом… Сложнейшая задача была выполнена", - отметил глава СВР.
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