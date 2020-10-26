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https://ria.ru/20201026/matkapital-1581665804.html
Жириновский предложил расширить использование маткапитала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину переименовать материнский капитал в семейный и расширить возможности для его... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:29
2020-10-26T21:29
россия
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил премьер-министру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> переименовать материнский капитал в семейный и расширить возможности для его использования.Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 года в первом чтении."Материнский капитал — переименовать в семейный. Что только мать у нас семьей занимается? Отца нету? Давайте назовем семейный капитал, а не только материнский. И больше расширить его применение — может быть, ЖКХ оплачивать, капремонт, автомобили, бытовая техника", - сказал Жириновский, слова которого приводятся в <a href="http://government.ru/news/40700/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стенограмме</a> встречи.Он также отметил, что необходимо повысить размер пособия по уходу за инвалидами первой группы. Он пояснил, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом составляет 10 тысяч рублей, а за взрослым - 1,2 тысячи рублей."Что он за 1200 сделает? Это огромные расходы. Лежащий больной, за ним столько нужно денег. Я не говорю полную оплату, но 1200 это издевательство", - сказал Жириновский.
https://ria.ru/20201022/matkapital-1580974444.html
https://ria.ru/20201013/matkapital-1579569660.html
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россия, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил расширить использование маткапитала

21:29 26.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину переименовать материнский капитал в семейный и расширить возможности для его использования.
Депутаты Госдумы в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 года в первом чтении.
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"Материнский капитал — переименовать в семейный. Что только мать у нас семьей занимается? Отца нету? Давайте назовем семейный капитал, а не только материнский. И больше расширить его применение — может быть, ЖКХ оплачивать, капремонт, автомобили, бытовая техника", - сказал Жириновский, слова которого приводятся в стенограмме встречи.
Он также отметил, что необходимо повысить размер пособия по уходу за инвалидами первой группы. Он пояснил, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом составляет 10 тысяч рублей, а за взрослым - 1,2 тысячи рублей.
"Что он за 1200 сделает? Это огромные расходы. Лежащий больной, за ним столько нужно денег. Я не говорю полную оплату, но 1200 это издевательство", - сказал Жириновский.
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РоссияМихаил МишустинЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
 
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