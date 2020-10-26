Онлайн-конференция о развитии лесопромышленного комплекса РФ
29 октября в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора ЕВТУХОВА на тему: "Проблемы и перспективы лесопромышленного комплекса РФ".
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Почему требуется доработка Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации? Какие меры предпринимаются для усиления контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов? Как планируется поддерживать малые и средние предприятия в части создания и модернизации лесоперерабатывающих мощностей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Почему требуется доработка Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации? Какие меры предпринимаются для усиления контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов? Как планируется поддерживать малые и средние предприятия в части создания и модернизации лесоперерабатывающих мощностей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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