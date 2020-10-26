https://ria.ru/20201026/lesnaya-promyshlennost-1581632172.html

Онлайн-конференция о развитии лесопромышленного комплекса РФ

29 октября в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора ЕВТУХОВА на тему: "Проблемы и перспективы лесопромышленного комплекса РФ".

2020-10-26T18:04

2020-10-26T18:04

2020-10-26T18:04

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1581632172.jpg?1603724643

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952955279.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>Почему требуется доработка Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации? Какие меры предпринимаются для усиления контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов? Как планируется поддерживать малые и средние предприятия в части создания и модернизации лесоперерабатывающих мощностей?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы