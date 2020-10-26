https://ria.ru/20201026/kurgan-1581659562.html

В Кургане проведут проверку после смерти пациентки с COVID-19

Департамент здравоохранения Курганской области проводит проверку информации о смерти пациентки в районной больнице якобы из-за нехватки запаса кислорода в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T20:43

2020-10-26T20:43

2020-10-26T20:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

курганская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Департамент здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a> проводит проверку информации о смерти пациентки в районной больнице якобы из-за нехватки запаса кислорода в аппаратах ИВЛ, сообщила в понедельник пресс-служба депздрава региона.Как сообщает<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Ura.ru</a>, в Сафакулевской районной больнице в субботу умерла пожилая женщина. Как заявили ее родственник, проблема заключалась в том, что больница на выходные осталась без запаса кислорода для аппаратов ИВЛ, уточняет издание."Департамент здравоохранения сообщает, что по информации, опубликованной в СМИ о нехватке кислорода в Сафакулевский больнице, проводится проверка. По предварительным данным Сафакулевской центральной районной больницы, пациентка поступила в медицинскую организацию в тяжелом состоянии с серьезными сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.В соответствии с тяжестью состояния женщина нуждалась и постоянно получала кислородную поддержку с помощью концентратора, что не хуже по эффективности, чем применение кислородного баллона, уточняется в сообщении.Департамент здравоохранения выражает соболезнования родственникам умершей женщины, добавляет пресс-служба.По данным пресс-службы, пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, ей обеспечены в полной мере.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> назвал информацию по <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростову</a> очень тревожной.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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