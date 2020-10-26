https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581565114.html

Американские ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире

Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с заболеваемостью COVID-19 зимой, пишет Nature. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:18

2020-10-26T13:18

2020-10-26T15:55

распространение нового коронавируса

дэвид релман

коронавирус covid-19

стэнфордский университет

калифорния

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с заболеваемостью COVID-19 зимой, пишет <a href="https://www.nature.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature.</a>По мнению специалистов, новые вспышки инфекции будут связаны с несколькими факторами. Так, в первую очередь дополнительный риск создает то, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией.Другим фактором является то, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса."У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", — подчеркнул Дэвид Релман, микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии.Ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581521852.html

калифорния

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэвид релман, коронавирус covid-19, стэнфордский университет, калифорния