https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581565114.html
Американские ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире
Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с заболеваемостью COVID-19 зимой, пишет Nature. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:18
2020-10-26T13:18
2020-10-26T15:55
распространение нового коронавируса
дэвид релман
коронавирус covid-19
стэнфордский университет
калифорния
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с заболеваемостью COVID-19 зимой, пишет <a href="https://www.nature.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature.</a>По мнению специалистов, новые вспышки инфекции будут связаны с несколькими факторами. Так, в первую очередь дополнительный риск создает то, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией.Другим фактором является то, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса."У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", — подчеркнул Дэвид Релман, микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии.Ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581521852.html
калифорния
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дэвид релман, коронавирус covid-19, стэнфордский университет, калифорния
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с заболеваемостью COVID-19 зимой, пишет Nature.
По мнению специалистов, новые вспышки инфекции будут связаны с несколькими факторами. Так, в первую очередь дополнительный риск создает то, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией.
Другим фактором является то, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.
"У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", — подчеркнул Дэвид Релман, микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии.
Ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.