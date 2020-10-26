https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581563737.html

В Кремле оценили решения по COVID-19 в регионах

Все решения по борьбе с коронавирусом, которые принимаются сегодня в российских регионах, не носят характер остановки экономики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:12

2020-10-26T13:12

2020-10-26T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Все решения по борьбе с коронавирусом, которые принимаются сегодня в российских регионах, не носят характер остановки экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы видите, что разные регионы принимают сейчас разные решения в плане введения ограничений, но все эти решения не носят характер остановки экономики", - сказал журналистам Песков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество