https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581560281.html

Песков заявил, что Путин получает всю информацию по ситуации с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин получает всю информацию по текущей ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:57

2020-10-26T12:57

2020-10-26T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> получает всю информацию по текущей ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, президент получает всю информацию. Вы знаете, что работает штаб. Помимо штаба, работает информационный центр. И, конечно, и по линии федерального центра и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, докладывают ли президенту о ситуации с распространением коронавируса в России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581197316.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество