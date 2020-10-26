https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581544126.html
Названы фрукты, которые помогут восстановиться после COVID-19
Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева навала сезонные... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:46
2020-10-26T11:46
2020-10-26T11:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
крымский федеральный университет
здоровье - общество
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии <a href="https://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet" target="_blank">Крымского федерального университета</a> Ирина Сухарева навала сезонные фрукты и ягоды, которые помогут в восстановлении при коронавирусе и профилактике заболевания.В частности, диетолог советует включить в рацион хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов."Придерживаться строгих диет категорически не стоит. Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день", - сказала Сухарева.Диетолог также добавила, что следует пить компоты из айвы и кизила и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://rsport.ria.ru/20201020/koronavirus-1580567120.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости.
Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета
Ирина Сухарева навала сезонные фрукты и ягоды, которые помогут в восстановлении при коронавирусе и профилактике заболевания.
"Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме COVID-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ. В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление", - сказала Сухарева, слова которой приводит пресс-служба вуза.
В частности, диетолог советует включить в рацион хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.
По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов.
"Придерживаться строгих диет категорически не стоит. Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день", - сказала Сухарева.
Диетолог также добавила, что следует пить компоты из айвы и кизила и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.