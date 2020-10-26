https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581544126.html

Названы фрукты, которые помогут восстановиться после COVID-19

Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева навала сезонные... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:46

2020-10-26T11:46

2020-10-26T11:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

крымский федеральный университет

здоровье - общество

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии <a href="https://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet" target="_blank">Крымского федерального университета</a> Ирина Сухарева навала сезонные фрукты и ягоды, которые помогут в восстановлении при коронавирусе и профилактике заболевания.В частности, диетолог советует включить в рацион хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов."Придерживаться строгих диет категорически не стоит. Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день", - сказала Сухарева.Диетолог также добавила, что следует пить компоты из айвы и кизила и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://rsport.ria.ru/20201020/koronavirus-1580567120.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество, общество