https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581539221.html

В ООН предупредили о риске поддельных лекарств и вакцин от COVID-19

Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:19

2020-10-26T11:19

2020-10-26T12:09

распространение нового коронавируса

гада вали

коронавирус covid-19

управление оон по наркотикам и преступности

здоровье - общество

оон

общество

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<strong>ВЕНА, 26 окт - РИА Новости, Маргарита Костив.</strong> Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (<a href="https://ria.ru/organization_UNP_OON_Upravlenie_OON_po_n" target="_blank">УНП ООН</a>) <a href="https://ria.ru/person_gada-vali" target="_blank">Гада Вали</a>.Она сообщила, что УНП предупреждало правительства об опасной роли, которую организованная преступность может сыграть в производстве поддельных лекарств, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em><strong><a href="https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581236977.html">Читайте интервью Гады Вали >>></a></strong>

https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580878898.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гада вали, коронавирус covid-19, управление оон по наркотикам и преступности, здоровье - общество, оон, общество