https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581539221.html
В ООН предупредили о риске поддельных лекарств и вакцин от COVID-19
Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:19
2020-10-26T11:19
2020-10-26T12:09
распространение нового коронавируса
гада вали
коронавирус covid-19
управление оон по наркотикам и преступности
здоровье - общество
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580144243_0:0:2213:1245_1400x0_80_0_0_ea24b88697c1b18d2724fb0a644acf90.jpg
<strong>ВЕНА, 26 окт - РИА Новости, Маргарита Костив.</strong> Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (<a href="https://ria.ru/organization_UNP_OON_Upravlenie_OON_po_n" target="_blank">УНП ООН</a>) <a href="https://ria.ru/person_gada-vali" target="_blank">Гада Вали</a>.Она сообщила, что УНП предупреждало правительства об опасной роли, которую организованная преступность может сыграть в производстве поддельных лекарств, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em><strong><a href="https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581236977.html">Читайте интервью Гады Вали >>></a></strong>
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580878898.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580144243_0:0:2203:1652_1400x0_80_0_0_9f47a9d97b5da20fbad08f9ab82ff8b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гада вали, коронавирус covid-19, управление оон по наркотикам и преступности, здоровье - общество, оон, общество