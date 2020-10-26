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https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581539221.html
В ООН предупредили о риске поддельных лекарств и вакцин от COVID-19
Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:19
2020-10-26T12:09
распространение нового коронавируса
гада вали
коронавирус covid-19
управление оон по наркотикам и преступности
здоровье - общество
оон
общество
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<strong>ВЕНА, 26 окт - РИА Новости, Маргарита Костив.</strong> Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (<a href="https://ria.ru/organization_UNP_OON_Upravlenie_OON_po_n" target="_blank">УНП ООН</a>) <a href="https://ria.ru/person_gada-vali" target="_blank">Гада Вали</a>.Она сообщила, что УНП предупреждало правительства об опасной роли, которую организованная преступность может сыграть в производстве поддельных лекарств, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em><strong><a href="https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581236977.html">Читайте интервью Гады Вали &gt;&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580878898.html
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гада вали, коронавирус covid-19, управление оон по наркотикам и преступности, здоровье - общество, оон, общество

В ООН предупредили о риске поддельных лекарств и вакцин от COVID-19

11:19 26.10.2020 (обновлено: 12:09 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гада Вали.
Она сообщила, что УНП предупреждало правительства об опасной роли, которую организованная преступность может сыграть в производстве поддельных лекарств, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину.

"Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование, и спрос повышенный, поэтому поддельные лекарства и поддельное оборудование для личной защиты - это риск, и именно здесь организованная преступность проявляет активность. Мы ожидаем, что они будут активными на протяжении всего периода разработки вакцины", - предупредила Вали.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте интервью Гады Вали >>>
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Распространение нового коронавирусаГада ВалиКоронавирус COVID-19Управление ООН по наркотикам и преступностиЗдоровье - ОбществоООНОбщество
 
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