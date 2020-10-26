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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581531630.html
В России зафиксировали 219 смертей пациентов с COVID-19 за сутки
За сутки в России подтверждены 219 смертей людей с COVID-19, за все время - 26 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:45
2020-10-26T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
воронежская область
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России подтверждены 219 смертей людей с COVID-19, за все время - 26 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев... За весь период по России умерло 26 269 человек", - говорится в сообщении.В частности, 62 случая подтверждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 12 — в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, воронежская область

В России зафиксировали 219 смертей пациентов с COVID-19 за сутки

10:45 26.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 219 смертей людей с COVID-19, за все время - 26 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев... За весь период по России умерло 26 269 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 62 случая подтверждены в Москве, 12 — в Воронежской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВоронежская область
 
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