https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581531630.html

В России зафиксировали 219 смертей пациентов с COVID-19 за сутки

За сутки в России подтверждены 219 смертей людей с COVID-19, за все время - 26 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:45

2020-10-26T10:45

2020-10-26T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

воронежская область

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России подтверждены 219 смертей людей с COVID-19, за все время - 26 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 219 летальных случаев... За весь период по России умерло 26 269 человек", - говорится в сообщении.В частности, 62 случая подтверждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 12 — в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, воронежская область