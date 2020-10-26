https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581503251.html

В Приморье продлили время возможной работы баров и ресторанов

Власти Приморья решили продлить до полуночи время возможной работы баров и ресторанов, которое ранее было ограничено до 23.00 из-за коронавируса, сообщает... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T02:32

2020-10-26T02:32

2020-10-26T02:32

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

олег кожемяко

приморский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> решили продлить до полуночи время возможной работы баров и ресторанов, которое ранее было ограничено до 23.00 из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщает правительство региона.На прошлой неделе власти ограничили до 23.00 работу ресторанов, баров и ночных клубов. По данным регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, это сделано для того, чтобы пресечь нарушения санитарных правил в ночных клубах, где регулярно отмечается нарушение "социальной дистанции".Дополнительно рассматривается вопрос о разрешении работать кафе и ресторанам после полуночи на вынос.В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию". В регионе зафиксировано 14 253 случая коронавируса, выздоровели 11 737 человек, умерли 143. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), олег кожемяко, приморский край, общество