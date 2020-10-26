В Приморье продлили время возможной работы баров и ресторанов
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Власти Приморья решили продлить до полуночи время возможной работы баров и ресторанов, которое ранее было ограничено до 23.00 из-за коронавируса, сообщает правительство региона.
На прошлой неделе власти ограничили до 23.00 работу ресторанов, баров и ночных клубов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это сделано для того, чтобы пресечь нарушения санитарных правил в ночных клубах, где регулярно отмечается нарушение "социальной дистанции".
"Мы провели опросы среди глав муниципальных образований, рестораторов, предпринимателей и решили внести корректировки в решение оперативного штаба, чтобы допустить работу заведений общепита до 24.00. При этом речь идет только о барах, караоке, ресторанах. Есть еще предприятия быстрого питания, так называемые "пит-стопы", которые находятся на трассе, обслуживают дальнобойщиков и в общем население – их тоже нужно взять на контроль, но не ограничивать деятельность по времени, чтобы они могли работать круглосуточно", – сказал губернатор Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Дополнительно рассматривается вопрос о разрешении работать кафе и ресторанам после полуночи на вынос.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию". В регионе зафиксировано 14 253 случая коронавируса, выздоровели 11 737 человек, умерли 143.
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