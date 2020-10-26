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В Приморье продлили время возможной работы баров и ресторанов
Власти Приморья решили продлить до полуночи время возможной работы баров и ресторанов, которое ранее было ограничено до 23.00 из-за коронавируса, сообщает... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T02:32
2020-10-26T02:32
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
олег кожемяко
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> решили продлить до полуночи время возможной работы баров и ресторанов, которое ранее было ограничено до 23.00 из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщает правительство региона.На прошлой неделе власти ограничили до 23.00 работу ресторанов, баров и ночных клубов. По данным регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, это сделано для того, чтобы пресечь нарушения санитарных правил в ночных клубах, где регулярно отмечается нарушение "социальной дистанции".Дополнительно рассматривается вопрос о разрешении работать кафе и ресторанам после полуночи на вынос.В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию". В регионе зафиксировано 14 253 случая коронавируса, выздоровели 11 737 человек, умерли 143. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
приморский край
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), олег кожемяко, приморский край, общество

В Приморье продлили время возможной работы баров и ресторанов

02:32 26.10.2020
 
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай / Перейти в фотобанкБар
Бар - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Власти Приморья решили продлить до полуночи время возможной работы баров и ресторанов, которое ранее было ограничено до 23.00 из-за коронавируса, сообщает правительство региона.
На прошлой неделе власти ограничили до 23.00 работу ресторанов, баров и ночных клубов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это сделано для того, чтобы пресечь нарушения санитарных правил в ночных клубах, где регулярно отмечается нарушение "социальной дистанции".
"Мы провели опросы среди глав муниципальных образований, рестораторов, предпринимателей и решили внести корректировки в решение оперативного штаба, чтобы допустить работу заведений общепита до 24.00. При этом речь идет только о барах, караоке, ресторанах. Есть еще предприятия быстрого питания, так называемые "пит-стопы", которые находятся на трассе, обслуживают дальнобойщиков и в общем население – их тоже нужно взять на контроль, но не ограничивать деятельность по времени, чтобы они могли работать круглосуточно", – сказал губернатор Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Дополнительно рассматривается вопрос о разрешении работать кафе и ресторанам после полуночи на вынос.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию". В регионе зафиксировано 14 253 случая коронавируса, выздоровели 11 737 человек, умерли 143.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Олег КожемякоПриморский крайОбщество
 
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