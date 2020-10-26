Чемпионат "Молодые профессионалы " стартовал в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Шестой региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkillsRussian начался в Амурской области, в этом году в конкурсе участвует рекордное количество человек - 170, это школьники, студенты, работники предпенсионного возраста. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, популяризации рабочих профессий в регионе уделяют большое значение.
"Из года в год в рамках чемпионата мы расширяем список компетенций, где амурчане могут проявить себя, также растет численность самих участников конкурса. Кроме того, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроета "Образование" в учебных заведениях создаются мастерские, оснащенные по мировым стандартам. В этом году модернизируются педагогический и аграрный колледжи, куда уже поступило высокотехнологическое оборудование общей стоимостью 55 миллионов рублей. Конечная цель - повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентноспособность студентов на современном рынке труда", - цитирует правительство Амурской области Орлова. Соревнования продлятся до 30 октября, развернутся на 12 площадках в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и селе Владимировка Благовещенского района.
Студенты-участники конкурса будут решать, кто лучший в 20 направлениях, в том числе в новых - "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Экспедирование грузов", "Сантехника и отопление", "Электромонтаж", "Бухгалтерский учет", у школьников направления "Мобильная робототехника" и "Малярные и декоративные работы", у людей предпенсионного возраста - "Кирпичная кладка", "Сварочные технологии" и "Технологии моды".
Амурчане начали участвовать в конкурсах по стандартам WorldSkills с 2013 года, с 2015-го чемпионат проводится в Приамурье. Несколько раз амурчане становились участниками соревнований на всероссийском уровне. Студент из Амурской области в направлении "Кирпичная кладка" в 2016 году занял четвертое место по стране. На всероссийском чемпионате "WorldSkillsRussia-2017" за победу также боролся каменщик-амурчанин, он вошел в десятку лучших.
В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30, в финале чемпионата 2019 года амурские студенты вошли в топ-10.