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Чемпионат "Молодые профессионалы " стартовал в Амурской области
Шестой региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkillsRussian начался в Амурской области, в этом году в конкурсе участвует рекордное количество человек -... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:50
2020-10-26T10:50
василий орлов
амурская область
белогорск
свободный
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Шестой региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkillsRussian начался в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, в этом году в конкурсе участвует рекордное количество человек - 170, это школьники, студенты, работники предпенсионного возраста. Как отметил губернатор Приамурья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>, популяризации рабочих профессий в регионе уделяют большое значение."Из года в год в рамках чемпионата мы расширяем список компетенций, где амурчане могут проявить себя, также растет численность самих участников конкурса. Кроме того, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроета "Образование" в учебных заведениях создаются мастерские, оснащенные по мировым стандартам. В этом году модернизируются педагогический и аграрный колледжи, куда уже поступило высокотехнологическое оборудование общей стоимостью 55 миллионов рублей. Конечная цель - повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентноспособность студентов на современном рынке труда", - цитирует правительство Амурской области Орлова. Соревнования продлятся до 30 октября, развернутся на 12 площадках в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Svobodnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Свободном</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tynda/" target="_blank" data-auto="true">Тынде</a> и селе Владимировка <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhenskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенского района</a>.Студенты-участники конкурса будут решать, кто лучший в 20 направлениях, в том числе в новых - "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Экспедирование грузов", "Сантехника и отопление", "Электромонтаж", "Бухгалтерский учет", у школьников направления "Мобильная робототехника" и "Малярные и декоративные работы", у людей предпенсионного возраста - "Кирпичная кладка", "Сварочные технологии" и "Технологии моды".Амурчане начали участвовать в конкурсах по стандартам WorldSkills с 2013 года, с 2015-го чемпионат проводится в Приамурье. Несколько раз амурчане становились участниками соревнований на всероссийском уровне. Студент из Амурской области в направлении "Кирпичная кладка" в 2016 году занял четвертое место по стране. На всероссийском чемпионате "WorldSkillsRussia-2017" за победу также боролся каменщик-амурчанин, он вошел в десятку лучших.В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30, в финале чемпионата 2019 года амурские студенты вошли в топ-10.
https://ria.ru/20201016/irkutsk-1580115348.html
https://ria.ru/20201007/tekhnopark-1578572367.html
амурская область
белогорск
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василий орлов, амурская область, белогорск, свободный, общество

Чемпионат "Молодые профессионалы " стартовал в Амурской области

10:50 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСоревнования по укладке напольных покрытий
Соревнования по укладке напольных покрытий - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Шестой региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkillsRussian начался в Амурской области, в этом году в конкурсе участвует рекордное количество человек - 170, это школьники, студенты, работники предпенсионного возраста. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, популяризации рабочих профессий в регионе уделяют большое значение.
"Из года в год в рамках чемпионата мы расширяем список компетенций, где амурчане могут проявить себя, также растет численность самих участников конкурса. Кроме того, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроета "Образование" в учебных заведениях создаются мастерские, оснащенные по мировым стандартам. В этом году модернизируются педагогический и аграрный колледжи, куда уже поступило высокотехнологическое оборудование общей стоимостью 55 миллионов рублей. Конечная цель - повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентноспособность студентов на современном рынке труда", - цитирует правительство Амурской области Орлова. Соревнования продлятся до 30 октября, развернутся на 12 площадках в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и селе Владимировка Благовещенского района.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на церемонии передачи флага чемпионата представителям Шанхая - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 13:54Иркутская область
В авиатехникуме Иркутска появились мастерские по стандартам WorldSkills
Студенты-участники конкурса будут решать, кто лучший в 20 направлениях, в том числе в новых - "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Экспедирование грузов", "Сантехника и отопление", "Электромонтаж", "Бухгалтерский учет", у школьников направления "Мобильная робототехника" и "Малярные и декоративные работы", у людей предпенсионного возраста - "Кирпичная кладка", "Сварочные технологии" и "Технологии моды".
Амурчане начали участвовать в конкурсах по стандартам WorldSkills с 2013 года, с 2015-го чемпионат проводится в Приамурье. Несколько раз амурчане становились участниками соревнований на всероссийском уровне. Студент из Амурской области в направлении "Кирпичная кладка" в 2016 году занял четвертое место по стране. На всероссийском чемпионате "WorldSkillsRussia-2017" за победу также боролся каменщик-амурчанин, он вошел в десятку лучших.
В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30, в финале чемпионата 2019 года амурские студенты вошли в топ-10.
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:46
Технопарк "Кванториум" и IT-куб открылись в Свободном Амурской области
 
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Василий ОрловАмурская областьБелогорскСвободныйОбщество
 
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