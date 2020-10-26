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https://ria.ru/20201026/kitay-gosdolg-ssha-1581261087.html
Козырь в рукаве: Китай готов распродать госдолг США
Противостояние Китая и США разгорелось с новой силой: торговая война переросла в технологическую. Пока Вашингтон блокирует китайские разработки как угрозу... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:00
2020-10-26T08:00
tiktok
госдолг сша
huawei technologies
китай
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Противостояние Китая и США разгорелось с новой силой: торговая война переросла в технологическую. Пока Вашингтон блокирует китайские разработки как угрозу национальной безопасности, в КНР напомнили о своем главном оружии: распродажа триллионного портфеля американских государственных облигаций способна обрушить и курс доллара, и рынок ценных бумаг. Это крайне опасный сценарий для всей мировой экономики. О том, как далеко готовы зайти в Пекине, — в материале РИА Новости.Технологическая войнаВ январе две крупнейшие экономики мира сделали важный шаг к окончанию торговой войны: подписали соглашение первой фазы, призванное постепенно восстановить торговлю. Но пандемия COVID-19 все перечеркнула. В Вашингтоне обвинили Пекин в распространении коронавируса и потребовали денежной компенсации. Вдобавок американцы объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), упрекнув ее в потворстве Китаю.С приближением президентских выборов в США напряженность нарастает. Трамп опять вспомнил об экономическом ущербе, который китайские компании якобы нанесли американской экономике. Дескать, они "перетащили" к себе производство и украли технологические секреты. В августе Вашингтон обвинил Пекин во вмешательстве в предвыборную борьбу через интернет и социальные сети. Под прицелом оказалось китайское приложение TikTok. Его нужно запретить, иначе правительство КНР получит доступ к данным американских граждан, пользующихся сервисом, заявили в Белом доме.Как ответит Пекин, пока не известно. Эксперты считают, что вступаться за TikTok у китайских властей особого резона нет, поскольку они считают его "вредным": распространяет "вульгарный контент", не соответствует "ценностям социализма", разлагает китайскую молодежь.Но Вашингтон давит и на Huawei — одну из крупнейших китайских технологических компаний. И Пекин уже пригрозил запретом экспорта стратегических материалов и технологий иностранным компаниям, которые могут представлять "угрозу национальной безопасности". Серьезный разговорПараллельно в Пекине напомнили, что у КНР есть рычаги влияния и посерьезней. Речь о государственных облигациях США на триллион долларов. Из-за торговой войны с США Китай и так планомерно избавлялся от этих бумаг. С пиковых значений в 1,32 триллиона долларов в ноябре 2014-го инвестиции в американский госдолг уменьшились более чем на 200 миллиардов. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей трежерис перешло к Японии: у Токио их на 1,12 триллиона. Как показал последний отчет американского Минфина, к середине сентября китайский портфель сократился до 1,08 триллиона. В первой половине года Пекин сбросил трежерис на 106 миллиардов — это самые быстрые темпы продаж с 2015-го. Да и долг продолжает разрастаться. За восемь месяцев Соединенные Штаты выпустили 7,7 триллиона казначейских облигаций — это рекорд. То есть экономику поддерживают исключительно заимствования.В Пекине видят, что в Вашингтоне не могут решить экономические проблемы без помощи печатного станка, поэтому вложения в американский госдолг крайне рискованны, отмечает китайская Global Times. Большая распродажа?Усиление конфликта США и Китая лишь подогревает опасения: вдруг второй крупнейший иностранный кредитор американской экономики не выдержит и устроит масштабную распродажу трежерис. Последствия такого шага будут катастрофическими. Массовый сброс этих бумаг вызовет панику на рынке. Однако это невыгодно самому Китаю. Во-первых, продажи в короткий период облигаций на 100-200 миллиардов неизбежно обрушат цены на них. В этом случае и стоимость внешних активов и резервов самого Китая значимо снизится, равно как и выручка от реализации подешевевших ценных бумаг.Вдобавок рухнет доллар, а это КНР тоже ни к чему. Ослабление американской валюты сделает китайский экспорт дороже.Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности Пекина управлять юанем — если торговая война окончательно выйдет из-под контроля. Наконец, доллары, полученные от продажи трежерис, надо куда-то вкладывать, а это не так просто.Проблемы возникнут не только у Китая, мало не покажется никому. Скорее всего, отказ от доллара и трежерис будет поэтапным — что и происходит на протяжении последних лет. По оценкам одного из ведущих китайских экономистов, Си Цзюньяна, профессора Шанхайского университета финансов и экономики, Пекин "постепенно сократит" портфель казначейских облигаций США примерно до 800 миллиардов долларов "при нормальном развитии событий". Однако крайний вариант все же не исключается — например, в случае военного конфликта.
https://ria.ru/20200920/tiktok-1577498115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/huawei-1578174416.html
https://ria.ru/20201017/dollar-1580190093.html
Китай может и готов распродать. Да кто же его купит в текущей ситуации..... Никому эти виртуальные обязательства не нужны. Пустышка.
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Кому то же нужны оказывается. 200 миллиардов уже распродано ). Пишите обьективно а не на эмоциях)
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китай
сша
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tiktok, госдолг сша, huawei technologies, китай, сша, экономика

Козырь в рукаве: Китай готов распродать госдолг США

08:00 26.10.2020
 
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Противостояние Китая и США разгорелось с новой силой: торговая война переросла в технологическую. Пока Вашингтон блокирует китайские разработки как угрозу национальной безопасности, в КНР напомнили о своем главном оружии: распродажа триллионного портфеля американских государственных облигаций способна обрушить и курс доллара, и рынок ценных бумаг. Это крайне опасный сценарий для всей мировой экономики. О том, как далеко готовы зайти в Пекине, — в материале РИА Новости.

Технологическая война

В январе две крупнейшие экономики мира сделали важный шаг к окончанию торговой войны: подписали соглашение первой фазы, призванное постепенно восстановить торговлю. Но пандемия COVID-19 все перечеркнула. В Вашингтоне обвинили Пекин в распространении коронавируса и потребовали денежной компенсации. Вдобавок американцы объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), упрекнув ее в потворстве Китаю.
С приближением президентских выборов в США напряженность нарастает. Трамп опять вспомнил об экономическом ущербе, который китайские компании якобы нанесли американской экономике. Дескать, они "перетащили" к себе производство и украли технологические секреты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 03:17
Трамп одобрил покупку TikTok корпорацией Oracle
В августе Вашингтон обвинил Пекин во вмешательстве в предвыборную борьбу через интернет и социальные сети. Под прицелом оказалось китайское приложение TikTok. Его нужно запретить, иначе правительство КНР получит доступ к данным американских граждан, пользующихся сервисом, заявили в Белом доме.

Владельца TikTok — китайскую ByteDance — заставляют продать бизнес американским компаниям. Это необходимо сделать до 12 ноября. В противном случае, пригрозил Трамп, сервис заблокируют.

Как ответит Пекин, пока не известно. Эксперты считают, что вступаться за TikTok у китайских властей особого резона нет, поскольку они считают его "вредным": распространяет "вульгарный контент", не соответствует "ценностям социализма", разлагает китайскую молодежь.
Но Вашингтон давит и на Huawei — одну из крупнейших китайских технологических компаний. И Пекин уже пригрозил запретом экспорта стратегических материалов и технологий иностранным компаниям, которые могут представлять "угрозу национальной безопасности".
Логотип компании Huawei в магазине в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 11:26
Японские компании попросили США разрешить поставку компонентов Huawei

Серьезный разговор

Параллельно в Пекине напомнили, что у КНР есть рычаги влияния и посерьезней. Речь о государственных облигациях США на триллион долларов.
Из-за торговой войны с США Китай и так планомерно избавлялся от этих бумаг. С пиковых значений в 1,32 триллиона долларов в ноябре 2014-го инвестиции в американский госдолг уменьшились более чем на 200 миллиардов. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей трежерис перешло к Японии: у Токио их на 1,12 триллиона.
Как показал последний отчет американского Минфина, к середине сентября китайский портфель сократился до 1,08 триллиона. В первой половине года Пекин сбросил трежерис на 106 миллиардов — это самые быстрые темпы продаж с 2015-го.

Однако дело не только в экономическом противостоянии. Одна из причин, по которым Китай продолжает избавляться от американского госдолга, — риски обесценивания доллара в результате неустанной работы печатного станка.

Да и долг продолжает разрастаться. За восемь месяцев Соединенные Штаты выпустили 7,7 триллиона казначейских облигаций — это рекорд. То есть экономику поддерживают исключительно заимствования.
В Пекине видят, что в Вашингтоне не могут решить экономические проблемы без помощи печатного станка, поэтому вложения в американский госдолг крайне рискованны, отмечает китайская Global Times.
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 08:00
"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США

Большая распродажа?

Усиление конфликта США и Китая лишь подогревает опасения: вдруг второй крупнейший иностранный кредитор американской экономики не выдержит и устроит масштабную распродажу трежерис. Последствия такого шага будут катастрофическими. Массовый сброс этих бумаг вызовет панику на рынке.
Однако это невыгодно самому Китаю. Во-первых, продажи в короткий период облигаций на 100-200 миллиардов неизбежно обрушат цены на них. В этом случае и стоимость внешних активов и резервов самого Китая значимо снизится, равно как и выручка от реализации подешевевших ценных бумаг.
Вдобавок рухнет доллар, а это КНР тоже ни к чему. Ослабление американской валюты сделает китайский экспорт дороже.
Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности Пекина управлять юанем — если торговая война окончательно выйдет из-под контроля. Наконец, доллары, полученные от продажи трежерис, надо куда-то вкладывать, а это не так просто.
Проблемы возникнут не только у Китая, мало не покажется никому.

"Обрушить пирамиду американских облигаций — значит, ввергнуть весь мир в ситуацию финансового хаоса, по сравнению с которым кризис 1998-го или 2008-го — просто детский лепет. Поэтому вряд ли что-то подобное произойдет в обозримой перспективе", — указывает глава криптовалютного банка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Скорее всего, отказ от доллара и трежерис будет поэтапным — что и происходит на протяжении последних лет. По оценкам одного из ведущих китайских экономистов, Си Цзюньяна, профессора Шанхайского университета финансов и экономики, Пекин "постепенно сократит" портфель казначейских облигаций США примерно до 800 миллиардов долларов "при нормальном развитии событий". Однако крайний вариант все же не исключается — например, в случае военного конфликта.
 
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TikTokгосдолг СШАHuawei TechnologiesКитайСШАЭкономика
 
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