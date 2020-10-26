https://ria.ru/20201026/kastratsiya-1581550305.html

Депутат рассказал о подготовке проекта о химической кастрации педофилов

Законопроект о химической кастрации педофилов в высокой степени готовности, в Госдуму его внесут после получения отзывов от правительства и Верховного суда,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:12

2020-10-26T12:12

2020-10-26T12:12

анатолий выборный

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Законопроект о химической кастрации педофилов в высокой степени готовности, в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> его внесут после получения отзывов от правительства и Верховного суда, сообщил РИА Новости член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Vybornyjj/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Выборный</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a>).По словам парламентария, подготовка проекта обусловлена ростом преступлений против детской половой неприкосновенности: Выборный отметил, что за последние 4-5 лет рост составил порядка 20 процентов, только за прошлый год зафиксировано 1266 преступлений."Это изнасилование, ненасильственные действия сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, развратные действия. Эта та категория действий, за совершение которых может быть применена принудительная мера медицинского характера", - пояснил депутат.Он пояснил, что в большинстве случаев эти преступления совершаются лицами, которые уже отбыли наказание за аналогичное нарушение, то есть это рецидив."Мы понимаем, что это болезнь, расстройство, и с этим нужно что-то делать. Самое явное - эти лица - они вменяемые, они сами осознают, что совершают преступление, но самостоятельно сделать не могут (препятствовать его совершению). Вот к ним может быть использована мера принудительной химической кастрации, тогда мы разрываем причинно-следственную связь, когда именно заболевание становится причиной преступления. Проект почти готов, я надеюсь, что в ближайшее время на этой неделе направлю его в правительство России и верховный суд для получения отзыва и затем в парламент (внесу)", - добавил депутат.Ранее с аналогичной мерой выступал лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>: политик предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект.

https://ria.ru/20200921/nasilniki-i-ubiytsy-detey-reestr-pozhiznennoe-ili-braslet-1577569397.html

https://ria.ru/20200610/1572692915.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий выборный, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, единая россия, общество