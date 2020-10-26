https://ria.ru/20201026/karbyshev-1581167608.html
Биография Дмитрия Карбышева
Российский ученый в области фортификации и военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев родился 26... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T01:00
2020-10-26T01:00
2020-10-26T01:00
омск
справки
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Российский ученый в области фортификации и военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев <u><a href="https://bigenc.ru/military_science/text/2045753">родился 26 октября (14 октября по старому стилю) 1880 года</a></u> в Омске в семье военного чиновника. Окончил Сибирский кадетский корпус в 1898 году, Николаевское военно-инженерное училище в <u><a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Санкт-Петербурге</a></u> в 1900 году, Николаевскую военную инженерную академию в Санкт-Петербурге в 1911 году. В 1938 году Карбышеву было присвоены права окончившего Военную академию Генштаба.На военной службе с 1898 года. После окончания училища в 1900 году Дмитрий Карбышев в чине подпоручика был назначен на службу ротным командиром в 1-й Восточно-Сибирский саперный батальон, который дислоцировался в Маньчжурии, затем под Владивостоком. В 1904-1905 годах он <u><a href="http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=413">принимал участие в русско-японской войне</a></u>. В составе батальона занимался укреплением позиций, установлением средств связи, наведением мостов. Принимал участие в сражении под Мукденом (ныне Шэньян, Китай). За отличие в русско-японской войне <u><a href="https://topwar.ru/69384-neslomlennyy-dmitriy-mihaylovich-karbyshev.html">награжден</a></u> пятью орденами: Святого Владимира 4-й степени, Святого Станислава II и III степеней, Святой Анны III и IV степеней. Войну он окончил в чине поручика. В 1905 году Дмитрий Карбышев был переведен в Никольск-Уссурийский (ныне – город Уссурийск Приморского края), где командовал саперной ротой. В 1906 году за агитацию среди солдат был привлечен к суду "Общества офицеров" и ушел в запас. Жил во Владивостоке, занимался чертежной работой. В 1907 году Карбышев был снова принят на военную службу в качестве командира роты специального саперного батальона, формировавшегося для обслуживания крепостных сооружений Владивостока.Осенью 1908 года он поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге, после окончания которой в 1911 году "за отличные успехи в науках" <u><a href="http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/karbyshevdm.php">был произведен в капитаны</a></u> и получил звание военного инженера. Карбышева направили в город Брест-Литовск (ныне Брест) для участия в строительстве фортов Брестской крепости.В Первую мировую войну с 1914 года находился в действующей армии на Юго-Западном фронте, где руководил инженерными работами. Участник Галицийской операции 1914 года и Брусиловского прорыва 1916 года, был ранен. За храбрость и отвагу <u><a href="https://w.histrf.ru/articles/article/show/karbyshiev_dmitrii_mikhailovich_26_10_1880_18_02_1945_ghgh">произведен в подполковники</a></u> и награжден орденом Святой Анны II степени.С первых дней установления советской власти Карбышев отдавал все свои силы, знания и опыт зарождающейся советской армии. С декабря 1917 года – отрядный инженер полка Красной гвардии в Могилеве-Подольском. С марта по август 1918 года – <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/7525" target="_blank">инженер</a> Коллегии по инженерной обороне государства.В 1918-1920 годах был начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта, затем возглавлял строительство Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого и Курганского укрепленных районов. С января 1920 года – начальник Управления военно-полевых строительств, занимал ряд ответственных должностей в штабе Северо-Кавказского военного округа и Южного фронта. Обеспечивал инженерную подготовку штурма Перекопа и Чонгарских позиций.В 1921-1923 годах был на штабной работе в Вооруженных силах Украины и Военном комиссариате при Совете народных комиссаров Крыма, а также в штабе Украинского военного округа. С 1923 года по 1926 год Карбышев занимал должность председателя Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА); одновременно руководил работой всех военных академий РККА по военно-инженерному делу и вел преподавательскую работу в ряде военных академий. С 1926 года – <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6054@morfDictionary" target="_blank">начальник кафедры</a> в Военной академии им. М.Ф. Фрунзе. В 1929-1936 годах руководил строительством укрепленных районов на западной границе СССР ("линия Молотова и Сталина"). В 1936 году был переведен в академию Генштаба РККА на должность помощника начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам (профессор с 1938 года). Он опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров Красной армии в предвоенные годы. Во время советско-финской войны (1939-1940) находился в действующей армии, лично осуществлял рекогносцировку финских позиций на Карельском перешейке. Предложения и рекомендации Карбышева по прорыву "линии Маннергейма" были с успехом использованы на Северо-Западном фронте. В 1940 году Дмитрию Карбышеву присвоили звание генерал-лейтенанта инженерных войск, а накануне Великой Отечественной войны в феврале 1941 года получил степень доктора военных наук. В конце мая 1941 года Карбышева направили в Западный особый военный округ для инспектирования Гродненского укрепленного района. С начала Великой Отечественной войны (1941-1945) находился на Западном фронте. В августе 1941 года при попытке вырваться из окружения с группой бойцов и командиров 10-й армии (во время переправы через Днепр у деревни Добрейка, в 15 километрах севернее Могилева) Карбышев был контужен и в бессознательном состоянии попал в плен. Отказался от сотрудничества с германским командованием, прошел через несколько фашистских концлагерей (Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен и других), где проводил активную антифашистскую подпольную работу среди военнопленных, за что подвергался жестоким пыткам. В середине февраля 1945 года его отправили в концлагерь Маутхаузен в Австрии. В ночь на 18 февраля в числе других 500 заключенных Дмитрий Карбышев <a href="https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/news/87632/" target="_blank">после зверских пыток</a> был облит водой на морозе и погиб.В СССР с августа 1941 года о нем ничего не было известно. Карбышева считали пропавшим без вести. О его трагической участи на родине узнали только в феврале 1946 года. Канадский майор Седдон Де-Сент-Клер сообщил представителю Советской миссии по делам репатриации в Англии о том, что Дмитрий Карбышев пал смертью храбрых в концлагере Маутхаузен.16 августа 1946 года Карбышеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина. До войны он был удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды. 28 февраля 1948 года на территории бывшего гитлеровского концентрационного лагеря Маутхаузен была открыта мемориальная доска с надписью: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни" и обелиск, замененный в 1963 году памятником.В Москве генералу <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1264/" target="_blank">установлен памятник</a> (1980), и а на доме, где он жил в 1924-1941 годах, <a href="https://mosrest.mos.ru/upload/medialibrary/6fc/mdm_final_prevyu.pdf" target="_blank">мемориальная доска</a> (1958). В России имя выдающегося борца против фашизма, крупного советского военного инженера и ученого <u><a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12061882@egNews">увековечено</a></u> в названиях воинских коллективов, учебных заведений, кораблей и железнодорожных станций, улиц и бульваров многих городов. В 2019 году международному аэропорту Омска (Центральный) <u><a href="https://ria.ru/20190531/1555145185.html">было присвоено имя генерала Дмитрия Карбышева</a></u>. Его имя носит малая планета Солнечной системы. О жизни и подвиге Дмитрия Карбышева написаны романы <u><a href="https://books.academic.ru/book.nsf/60522117">"Честь"</a></u> (автор Юрий Пиляр), <u><a href="https://dic.academic.ru/book.nsf/60505709">"Снимем, товарищи, шапки!"</a></u> (автор Сергей Голубов), снят художественный фильм <u><a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6026/annot/">"Родины солдат"</a></u> (1975, киностудия Мосфильм, режиссер Юрий Чулюкин).<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em><em>(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах -2004 г.) </em>
омск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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омск, справки
Российский ученый в области фортификации и военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев родился 26 октября (14 октября по старому стилю) 1880 года
в Омске в семье военного чиновника.
Окончил Сибирский кадетский корпус в 1898 году, Николаевское военно-инженерное училище в Санкт-Петербурге
в 1900 году, Николаевскую военную инженерную академию в Санкт-Петербурге в 1911 году. В 1938 году Карбышеву было присвоены права окончившего Военную академию Генштаба.
На военной службе с 1898 года.
После окончания училища в 1900 году Дмитрий Карбышев в чине подпоручика был назначен на службу ротным командиром в 1-й Восточно-Сибирский саперный батальон, который дислоцировался в Маньчжурии, затем под Владивостоком.
В 1904-1905 годах он принимал участие в русско-японской войне
. В составе батальона занимался укреплением позиций, установлением средств связи, наведением мостов. Принимал участие в сражении под Мукденом (ныне Шэньян, Китай).
За отличие в русско-японской войне награжден
пятью орденами: Святого Владимира 4-й степени, Святого Станислава II и III степеней, Святой Анны III и IV степеней. Войну он окончил в чине поручика.
В 1905 году Дмитрий Карбышев был переведен в Никольск-Уссурийский (ныне – город Уссурийск Приморского края), где командовал саперной ротой. В 1906 году за агитацию среди солдат был привлечен к суду "Общества офицеров" и ушел в запас. Жил во Владивостоке, занимался чертежной работой.
В 1907 году Карбышев был снова принят на военную службу в качестве командира роты специального саперного батальона, формировавшегося для обслуживания крепостных сооружений Владивостока.
Осенью 1908 года он поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге, после окончания которой в 1911 году "за отличные успехи в науках" был произведен в капитаны
и получил звание военного инженера. Карбышева направили в город Брест-Литовск (ныне Брест) для участия в строительстве фортов Брестской крепости.
В Первую мировую войну с 1914 года находился в действующей армии на Юго-Западном фронте, где руководил инженерными работами. Участник Галицийской операции 1914 года и Брусиловского прорыва 1916 года, был ранен. За храбрость и отвагу произведен в подполковники
и награжден орденом Святой Анны II степени.
С первых дней установления советской власти Карбышев отдавал все свои силы, знания и опыт зарождающейся советской армии.
С декабря 1917 года – отрядный инженер полка Красной гвардии в Могилеве-Подольском.
С марта по август 1918 года – инженер
Коллегии по инженерной обороне государства.
В 1918-1920 годах был начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта, затем возглавлял строительство Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого и Курганского укрепленных районов.
С января 1920 года – начальник Управления военно-полевых строительств, занимал ряд ответственных должностей в штабе Северо-Кавказского военного округа и Южного фронта. Обеспечивал инженерную подготовку штурма Перекопа и Чонгарских позиций.
В 1921-1923 годах был на штабной работе в Вооруженных силах Украины и Военном комиссариате при Совете народных комиссаров Крыма, а также в штабе Украинского военного округа.
С 1923 года по 1926 год Карбышев занимал должность председателя Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА); одновременно руководил работой всех военных академий РККА по военно-инженерному делу и вел преподавательскую работу в ряде военных академий.
С 1926 года – начальник кафедры
в Военной академии им. М.Ф. Фрунзе.
В 1929-1936 годах руководил строительством укрепленных районов на западной границе СССР ("линия Молотова и Сталина").
В 1936 году был переведен в академию Генштаба РККА на должность помощника начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам (профессор с 1938 года). Он опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров Красной армии в предвоенные годы.
Во время советско-финской войны (1939-1940) находился в действующей армии, лично осуществлял рекогносцировку финских позиций на Карельском перешейке. Предложения и рекомендации Карбышева по прорыву "линии Маннергейма" были с успехом использованы на Северо-Западном фронте.
В 1940 году Дмитрию Карбышеву присвоили звание генерал-лейтенанта инженерных войск, а накануне Великой Отечественной войны в феврале 1941 года получил степень доктора военных наук.
В конце мая 1941 года Карбышева направили в Западный особый военный округ для инспектирования Гродненского укрепленного района. С начала Великой Отечественной войны (1941-1945) находился на Западном фронте.
В августе 1941 года при попытке вырваться из окружения с группой бойцов и командиров 10-й армии (во время переправы через Днепр у деревни Добрейка, в 15 километрах севернее Могилева) Карбышев был контужен и в бессознательном состоянии попал в плен. Отказался от сотрудничества с германским командованием, прошел через несколько фашистских концлагерей (Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен и других), где проводил активную антифашистскую подпольную работу среди военнопленных, за что подвергался жестоким пыткам.
В середине февраля 1945 года его отправили в концлагерь Маутхаузен в Австрии. В ночь на 18 февраля в числе других 500 заключенных Дмитрий Карбышев после зверских пыток
был облит водой на морозе и погиб.
В СССР с августа 1941 года о нем ничего не было известно. Карбышева считали пропавшим без вести. О его трагической участи на родине узнали только в феврале 1946 года. Канадский майор Седдон Де-Сент-Клер сообщил представителю Советской миссии по делам репатриации в Англии о том, что Дмитрий Карбышев пал смертью храбрых в концлагере Маутхаузен.
16 августа 1946 года Карбышеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина. До войны он был удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды.
28 февраля 1948 года на территории бывшего гитлеровского концентрационного лагеря Маутхаузен была открыта мемориальная доска с надписью: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни" и обелиск, замененный в 1963 году памятником.
В Москве генералу установлен памятник
(1980), и а на доме, где он жил в 1924-1941 годах, мемориальная доска
(1958).
В России имя выдающегося борца против фашизма, крупного советского военного инженера и ученого увековечено
в названиях воинских коллективов, учебных заведений, кораблей и железнодорожных станций, улиц и бульваров многих городов.
В 2019 году международному аэропорту Омска (Центральный) было присвоено имя генерала Дмитрия Карбышева
.
Его имя носит малая планета Солнечной системы.
О жизни и подвиге Дмитрия Карбышева написаны романы "Честь"
(автор Юрий Пиляр), "Снимем, товарищи, шапки!"
(автор Сергей Голубов), снят художественный фильм "Родины солдат"
(1975, киностудия Мосфильм, режиссер Юрий Чулюкин).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах -2004 г.)