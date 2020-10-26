https://ria.ru/20201026/karbyshev-1581167608.html

Биография Дмитрия Карбышева

Российский ученый в области фортификации и военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев родился 26... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T01:00

2020-10-26T01:00

2020-10-26T01:00

омск

справки

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Российский ученый в области фортификации и военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев <u><a href="https://bigenc.ru/military_science/text/2045753">родился 26 октября (14 октября по старому стилю) 1880 года</a></u> в Омске в семье военного чиновника. Окончил Сибирский кадетский корпус в 1898 году, Николаевское военно-инженерное училище в <u><a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Санкт-Петербурге</a></u> в 1900 году, Николаевскую военную инженерную академию в Санкт-Петербурге в 1911 году. В 1938 году Карбышеву было присвоены права окончившего Военную академию Генштаба.На военной службе с 1898 года. После окончания училища в 1900 году Дмитрий Карбышев в чине подпоручика был назначен на службу ротным командиром в 1-й Восточно-Сибирский саперный батальон, который дислоцировался в Маньчжурии, затем под Владивостоком. В 1904-1905 годах он <u><a href="http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=413">принимал участие в русско-японской войне</a></u>. В составе батальона занимался укреплением позиций, установлением средств связи, наведением мостов. Принимал участие в сражении под Мукденом (ныне Шэньян, Китай). За отличие в русско-японской войне <u><a href="https://topwar.ru/69384-neslomlennyy-dmitriy-mihaylovich-karbyshev.html">награжден</a></u> пятью орденами: Святого Владимира 4-й степени, Святого Станислава II и III степеней, Святой Анны III и IV степеней. Войну он окончил в чине поручика. В 1905 году Дмитрий Карбышев был переведен в Никольск-Уссурийский (ныне – город Уссурийск Приморского края), где командовал саперной ротой. В 1906 году за агитацию среди солдат был привлечен к суду "Общества офицеров" и ушел в запас. Жил во Владивостоке, занимался чертежной работой. В 1907 году Карбышев был снова принят на военную службу в качестве командира роты специального саперного батальона, формировавшегося для обслуживания крепостных сооружений Владивостока.Осенью 1908 года он поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге, после окончания которой в 1911 году "за отличные успехи в науках" <u><a href="http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/karbyshevdm.php">был произведен в капитаны</a></u> и получил звание военного инженера. Карбышева направили в город Брест-Литовск (ныне Брест) для участия в строительстве фортов Брестской крепости.В Первую мировую войну с 1914 года находился в действующей армии на Юго-Западном фронте, где руководил инженерными работами. Участник Галицийской операции 1914 года и Брусиловского прорыва 1916 года, был ранен. За храбрость и отвагу <u><a href="https://w.histrf.ru/articles/article/show/karbyshiev_dmitrii_mikhailovich_26_10_1880_18_02_1945_ghgh">произведен в подполковники</a></u> и награжден орденом Святой Анны II степени.С первых дней установления советской власти Карбышев отдавал все свои силы, знания и опыт зарождающейся советской армии. С декабря 1917 года – отрядный инженер полка Красной гвардии в Могилеве-Подольском. С марта по август 1918 года – <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/7525" target="_blank">инженер</a> Коллегии по инженерной обороне государства.В 1918-1920 годах был начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта, затем возглавлял строительство Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого и Курганского укрепленных районов. С января 1920 года – начальник Управления военно-полевых строительств, занимал ряд ответственных должностей в штабе Северо-Кавказского военного округа и Южного фронта. Обеспечивал инженерную подготовку штурма Перекопа и Чонгарских позиций.В 1921-1923 годах был на штабной работе в Вооруженных силах Украины и Военном комиссариате при Совете народных комиссаров Крыма, а также в штабе Украинского военного округа. С 1923 года по 1926 год Карбышев занимал должность председателя Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА); одновременно руководил работой всех военных академий РККА по военно-инженерному делу и вел преподавательскую работу в ряде военных академий. С 1926 года – <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6054@morfDictionary" target="_blank">начальник кафедры</a> в Военной академии им. М.Ф. Фрунзе. В 1929-1936 годах руководил строительством укрепленных районов на западной границе СССР ("линия Молотова и Сталина"). В 1936 году был переведен в академию Генштаба РККА на должность помощника начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам (профессор с 1938 года). Он опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров Красной армии в предвоенные годы. Во время советско-финской войны (1939-1940) находился в действующей армии, лично осуществлял рекогносцировку финских позиций на Карельском перешейке. Предложения и рекомендации Карбышева по прорыву "линии Маннергейма" были с успехом использованы на Северо-Западном фронте. В 1940 году Дмитрию Карбышеву присвоили звание генерал-лейтенанта инженерных войск, а накануне Великой Отечественной войны в феврале 1941 года получил степень доктора военных наук. В конце мая 1941 года Карбышева направили в Западный особый военный округ для инспектирования Гродненского укрепленного района. С начала Великой Отечественной войны (1941-1945) находился на Западном фронте. В августе 1941 года при попытке вырваться из окружения с группой бойцов и командиров 10-й армии (во время переправы через Днепр у деревни Добрейка, в 15 километрах севернее Могилева) Карбышев был контужен и в бессознательном состоянии попал в плен. Отказался от сотрудничества с германским командованием, прошел через несколько фашистских концлагерей (Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен и других), где проводил активную антифашистскую подпольную работу среди военнопленных, за что подвергался жестоким пыткам. В середине февраля 1945 года его отправили в концлагерь Маутхаузен в Австрии. В ночь на 18 февраля в числе других 500 заключенных Дмитрий Карбышев <a href="https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/news/87632/" target="_blank">после зверских пыток</a> был облит водой на морозе и погиб.В СССР с августа 1941 года о нем ничего не было известно. Карбышева считали пропавшим без вести. О его трагической участи на родине узнали только в феврале 1946 года. Канадский майор Седдон Де-Сент-Клер сообщил представителю Советской миссии по делам репатриации в Англии о том, что Дмитрий Карбышев пал смертью храбрых в концлагере Маутхаузен.16 августа 1946 года Карбышеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина. До войны он был удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды. 28 февраля 1948 года на территории бывшего гитлеровского концентрационного лагеря Маутхаузен была открыта мемориальная доска с надписью: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни" и обелиск, замененный в 1963 году памятником.В Москве генералу <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1264/" target="_blank">установлен памятник</a> (1980), и а на доме, где он жил в 1924-1941 годах, <a href="https://mosrest.mos.ru/upload/medialibrary/6fc/mdm_final_prevyu.pdf" target="_blank">мемориальная доска</a> (1958). В России имя выдающегося борца против фашизма, крупного советского военного инженера и ученого <u><a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12061882@egNews">увековечено</a></u> в названиях воинских коллективов, учебных заведений, кораблей и железнодорожных станций, улиц и бульваров многих городов. В 2019 году международному аэропорту Омска (Центральный) <u><a href="https://ria.ru/20190531/1555145185.html">было присвоено имя генерала Дмитрия Карбышева</a></u>. Его имя носит малая планета Солнечной системы. О жизни и подвиге Дмитрия Карбышева написаны романы <u><a href="https://books.academic.ru/book.nsf/60522117">"Честь"</a></u> (автор Юрий Пиляр), <u><a href="https://dic.academic.ru/book.nsf/60505709">"Снимем, товарищи, шапки!"</a></u> (автор Сергей Голубов), снят художественный фильм <u><a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6026/annot/">"Родины солдат"</a></u> (1975, киностудия Мосфильм, режиссер Юрий Чулюкин).<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em><em>(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах -2004 г.) </em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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