https://ria.ru/20201026/frantsiya-1581660522.html

Франция может ограничить импорт турецких товаров

Франция может ограничить импорт турецких товаров в ответ на призыв Анкары к бойкоту французской продукции, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T20:49

2020-10-26T20:49

2020-10-26T21:20

эммануэль макрон

мид франции‎

реджеп тайип эрдоган

убийство учителя во франции

франция

турция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> может ограничить импорт турецких товаров в ответ на призыв Анкары к бойкоту французской продукции, передает радиостанция <a href="https://www.europe1.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Europe 1</a> со ссылкой на свои источники.Ранее президент Турции <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Реджеп Тайип Эрдоган</a> попросил граждан страны отказаться от покупки товаров французских производителей и не "оказывать им чести". Он также назвал Париж "частью нацизма" и призвал Европу остановить "кампанию ненависти".По информации радиостанции, после отзыва французского посла из Турции в Париже рассматривают три направления ответных действий. Одним из вариантов могут стать экономические санкции — "после призывов к бойкоту, которые ретранслируются турецкими сетями". Кроме того, французские власти намерены активизировать свои операции в Восточном Средиземноморье."Наконец, на внутреннем уровне может быть усилен контроль и давление на турецкие сети влияния, которые уже без того хорошо контролируются Генеральным управлением внутренней безопасности", — отмечается на сайте Europe 1.В октябре <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Макрон</a> выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он сообщил о подготовке законопроекта, который будет посвящен укреплению республиканских ценностей, а также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.В Турции инициативы Макрона вызвали крайне негативную реакцию, Эрдоган предложил французскому коллеге "провериться у врачей". После этого Париж отозвал своего посла из Анкары для консультаций.Помимо Анкары, к бойкоту французской продукции призывали и другие мусульманские страны. В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> эти призывы назвали беспредметными и подчеркнули, что подобные действия необходимо немедленно прекратить.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/1581621579.html

https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html

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франция

турция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, мид франции‎, реджеп тайип эрдоган, убийство учителя во франции, франция, турция, париж, в мире