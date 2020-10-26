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Франция может ограничить импорт турецких товаров
Франция может ограничить импорт турецких товаров в ответ на призыв Анкары к бойкоту французской продукции, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T20:49
2020-10-26T21:20
эммануэль макрон
мид франции‎
реджеп тайип эрдоган
убийство учителя во франции
франция
турция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> может ограничить импорт турецких товаров в ответ на призыв Анкары к бойкоту французской продукции, передает радиостанция <a href="https://www.europe1.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Europe 1</a> со ссылкой на свои источники.Ранее президент Турции <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Реджеп Тайип Эрдоган</a> попросил граждан страны отказаться от покупки товаров французских производителей и не "оказывать им чести". Он также назвал Париж "частью нацизма" и призвал Европу остановить "кампанию ненависти".По информации радиостанции, после отзыва французского посла из Турции в Париже рассматривают три направления ответных действий. Одним из вариантов могут стать экономические санкции — "после призывов к бойкоту, которые ретранслируются турецкими сетями". Кроме того, французские власти намерены активизировать свои операции в Восточном Средиземноморье."Наконец, на внутреннем уровне может быть усилен контроль и давление на турецкие сети влияния, которые уже без того хорошо контролируются Генеральным управлением внутренней безопасности", — отмечается на сайте Europe 1.В октябре <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Макрон</a> выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он сообщил о подготовке законопроекта, который будет посвящен укреплению республиканских ценностей, а также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.В Турции инициативы Макрона вызвали крайне негативную реакцию, Эрдоган предложил французскому коллеге "провериться у врачей". После этого Париж отозвал своего посла из Анкары для консультаций.Помимо Анкары, к бойкоту французской продукции призывали и другие мусульманские страны. В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> эти призывы назвали беспредметными и подчеркнули, что подобные действия необходимо немедленно прекратить.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/1581621579.html
https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html
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франция
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эммануэль макрон, мид франции‎, реджеп тайип эрдоган, убийство учителя во франции, франция, турция, париж, в мире

Франция может ограничить импорт турецких товаров

20:49 26.10.2020 (обновлено: 21:20 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости. Франция может ограничить импорт турецких товаров в ответ на призыв Анкары к бойкоту французской продукции, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил граждан страны отказаться от покупки товаров французских производителей и не "оказывать им чести". Он также назвал Париж "частью нацизма" и призвал Европу остановить "кампанию ненависти".

"В окружении Эммануэля Макрона работают над контрнаступлением, которое может начаться в течение двух-трех дней", — говорится в сообщении.

По информации радиостанции, после отзыва французского посла из Турции в Париже рассматривают три направления ответных действий. Одним из вариантов могут стать экономические санкции — "после призывов к бойкоту, которые ретранслируются турецкими сетями". Кроме того, французские власти намерены активизировать свои операции в Восточном Средиземноморье.
"Наконец, на внутреннем уровне может быть усилен контроль и давление на турецкие сети влияния, которые уже без того хорошо контролируются Генеральным управлением внутренней безопасности", — отмечается на сайте Europe 1.
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А вот и не подеретесь. Макрон и Эрдоган теряют головыРаньше за такое вызвали бы на дуэль. Но у Макрона есть уважительная причина, чтобы не засылать к Эрдогану секундантов. Он может сказать, что тот – человек не их круга.
В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он сообщил о подготовке законопроекта, который будет посвящен укреплению республиканских ценностей, а также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
В Турции инициативы Макрона вызвали крайне негативную реакцию, Эрдоган предложил французскому коллеге "провериться у врачей". После этого Париж отозвал своего посла из Анкары для консультаций.
Помимо Анкары, к бойкоту французской продукции призывали и другие мусульманские страны. В МИД Франции эти призывы назвали беспредметными и подчеркнули, что подобные действия необходимо немедленно прекратить.
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Эммануэль МакронМИД Франции‎Реджеп Тайип ЭрдоганУбийство учителя во ФранцииФранцияТурцияПарижВ мире
 
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