Франция может ограничить импорт турецких товаров
20:49 26.10.2020 (обновлено: 21:20 26.10.2020)
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил граждан страны отказаться от покупки товаров французских производителей и не "оказывать им чести". Он также назвал Париж "частью нацизма" и призвал Европу остановить "кампанию ненависти".
"В окружении Эммануэля Макрона работают над контрнаступлением, которое может начаться в течение двух-трех дней", — говорится в сообщении.
По информации радиостанции, после отзыва французского посла из Турции в Париже рассматривают три направления ответных действий. Одним из вариантов могут стать экономические санкции — "после призывов к бойкоту, которые ретранслируются турецкими сетями". Кроме того, французские власти намерены активизировать свои операции в Восточном Средиземноморье.
"Наконец, на внутреннем уровне может быть усилен контроль и давление на турецкие сети влияния, которые уже без того хорошо контролируются Генеральным управлением внутренней безопасности", — отмечается на сайте Europe 1.
В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он сообщил о подготовке законопроекта, который будет посвящен укреплению республиканских ценностей, а также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
В Турции инициативы Макрона вызвали крайне негативную реакцию, Эрдоган предложил французскому коллеге "провериться у врачей". После этого Париж отозвал своего посла из Анкары для консультаций.
Помимо Анкары, к бойкоту французской продукции призывали и другие мусульманские страны. В МИД Франции эти призывы назвали беспредметными и подчеркнули, что подобные действия необходимо немедленно прекратить.