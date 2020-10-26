https://ria.ru/20201026/ekonomika-1581549295.html

Онлайн-конференция о мировой экономике после пандемии

28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о будущем мировой экономики в постпандемическом мире.

2020-10-26T12:06

2020-10-26T12:06

2020-10-26T12:06

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952954241.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;<br>- научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;<br>- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.<br><br>К участию приглашены эксперты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. <br><br>Мир столкнулся с масштабным кризисом, вызванным пандемией ковид-19. При этом Китай, который первым еще в начале года начал вводить жесткие карантинные меры, поставив на паузу целые отрасли экономики, во втором и третьем кварталах практически вернулся к нормальной жизни и уже демонстрирует экономический рост – в отличие от других стран мира, где карантинные меры продолжают усиливаться. Насколько велики убытки в глобальном масштабе? Как будут восстанавливаться крупнейшие экономики мира – США и ЕС? Каковы сценарии развития мировой экономики после выхода из кризиса? Какие отрасли могут стать драйверами роста? Может ли кризис не ввернуть мировую экономику в стагнацию, а наоборот, привести к росту, и что этому будет способствовать?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы