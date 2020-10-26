Онлайн-конференция о мировой экономике после пандемии
28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о будущем мировой экономики в постпандемическом мире.
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Участники:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;
- научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.
К участию приглашены эксперты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Мир столкнулся с масштабным кризисом, вызванным пандемией ковид-19. При этом Китай, который первым еще в начале года начал вводить жесткие карантинные меры, поставив на паузу целые отрасли экономики, во втором и третьем кварталах практически вернулся к нормальной жизни и уже демонстрирует экономический рост – в отличие от других стран мира, где карантинные меры продолжают усиливаться. Насколько велики убытки в глобальном масштабе? Как будут восстанавливаться крупнейшие экономики мира – США и ЕС? Каковы сценарии развития мировой экономики после выхода из кризиса? Какие отрасли могут стать драйверами роста? Может ли кризис не ввернуть мировую экономику в стагнацию, а наоборот, привести к росту, и что этому будет способствовать?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;
- научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.
К участию приглашены эксперты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Мир столкнулся с масштабным кризисом, вызванным пандемией ковид-19. При этом Китай, который первым еще в начале года начал вводить жесткие карантинные меры, поставив на паузу целые отрасли экономики, во втором и третьем кварталах практически вернулся к нормальной жизни и уже демонстрирует экономический рост – в отличие от других стран мира, где карантинные меры продолжают усиливаться. Насколько велики убытки в глобальном масштабе? Как будут восстанавливаться крупнейшие экономики мира – США и ЕС? Каковы сценарии развития мировой экономики после выхода из кризиса? Какие отрасли могут стать драйверами роста? Может ли кризис не ввернуть мировую экономику в стагнацию, а наоборот, привести к росту, и что этому будет способствовать?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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