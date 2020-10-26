Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/drozhzhina-1581587165.html
"Единая Россия" приостановит членство актрисы Дрожжиной в партии
"Единая Россия" приостановит членство обвиняемой в мошенничестве актрисы Натальи Дрожжиной на время судебного разбирательства, сообщил РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:57
2020-10-26T18:04
единая россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581631318_0:95:960:635_1400x0_80_0_0_c477357a5a6763c53e1906780bb9a4c3.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" приостановит членство обвиняемой в мошенничестве актрисы Натальи Дрожжиной на время судебного разбирательства, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Revenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Ревенко</a>.Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина задержали по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a>, следствие просит Хамовнический суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовать их."У нас существует механизм, согласно которому при возбуждении уголовного дела автоматически членство в партии приостанавливается. Это общее правило, "неприкасаемых" здесь нет... И приостановка членства действует вплоть до окончания разбирательства в суде. Когда либо доказывается виновность, либо невиновность... Тогда принимается решение либо об исключении из партии, либо о восстановлении членства", - сообщил Ревенко.Он подчеркнул, что партийный билет - это "не индульгенция", но, напротив, "повышенная ответственность".По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями их защиты РИА Новости пока не располагает.В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. До этого же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html
https://ria.ru/20200918/batalov-1577445700.html
https://ria.ru/20201026/moshennichestvo-1581525372.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581631318_0:85:960:805_1400x0_80_0_0_14eab69ed927cc43461e6f16c4d561f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единая россия, происшествия

"Единая Россия" приостановит членство актрисы Дрожжиной в партии

14:57 26.10.2020 (обновлено: 18:04 26.10.2020)
 
© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического судаОбвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Единая Россия" приостановит членство обвиняемой в мошенничестве актрисы Натальи Дрожжиной на время судебного разбирательства, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.
Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина задержали по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, следствие просит Хамовнический суд Москвы арестовать их.
Актриса Наталья Дрожжина - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 15:05
Вдова Баталова прокомментировала задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа
"У нас существует механизм, согласно которому при возбуждении уголовного дела автоматически членство в партии приостанавливается. Это общее правило, "неприкасаемых" здесь нет... И приостановка членства действует вплоть до окончания разбирательства в суде. Когда либо доказывается виновность, либо невиновность... Тогда принимается решение либо об исключении из партии, либо о восстановлении членства", - сообщил Ревенко.
Он подчеркнул, что партийный билет - это "не индульгенция", но, напротив, "повышенная ответственность".
По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями их защиты РИА Новости пока не располагает.
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 14:49Культура
СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова
В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. До этого же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".
Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК РФ Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:09Культура
Актрису Наталию Дрожжину и ее мужа задержали за обман вдовы Баталова
 
Обсудить3
Единая РоссияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния