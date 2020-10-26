https://ria.ru/20201026/drozhzhina-1581587165.html

"Единая Россия" приостановит членство актрисы Дрожжиной в партии

"Единая Россия" приостановит членство обвиняемой в мошенничестве актрисы Натальи Дрожжиной на время судебного разбирательства, сообщил РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:57

2020-10-26T14:57

2020-10-26T18:04

единая россия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" приостановит членство обвиняемой в мошенничестве актрисы Натальи Дрожжиной на время судебного разбирательства, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Revenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Ревенко</a>.Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина задержали по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a>, следствие просит Хамовнический суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовать их."У нас существует механизм, согласно которому при возбуждении уголовного дела автоматически членство в партии приостанавливается. Это общее правило, "неприкасаемых" здесь нет... И приостановка членства действует вплоть до окончания разбирательства в суде. Когда либо доказывается виновность, либо невиновность... Тогда принимается решение либо об исключении из партии, либо о восстановлении членства", - сообщил Ревенко.Он подчеркнул, что партийный билет - это "не индульгенция", но, напротив, "повышенная ответственность".По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями их защиты РИА Новости пока не располагает.В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. До этого же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.

https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html

https://ria.ru/20200918/batalov-1577445700.html

https://ria.ru/20201026/moshennichestvo-1581525372.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, происшествия