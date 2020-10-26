https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627579.html

Мишустин назвал задачу дальнейшего обсуждения бюджета в Госдуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ходе дальнейшего обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме необходимо добиться максимально эффективного РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:51

2020-10-26T17:51

2020-10-26T17:51

россия

михаил мишустин

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> заявил, что в ходе дальнейшего обсуждения проекта федерального бюджета в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуме</a> необходимо добиться максимально эффективного использования средств бюджета.В условиях пандемии коронавируса "бюджет получился напряженным, есть и дефицит в нем", отметил премьер."Но он направлен в первую очередь на поддержку людей, о чем в том числе и представители Государственной думы постоянно говорят. На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте", - указал глава кабмина.

https://ria.ru/20201023/byudzhet-1581164470.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, политика