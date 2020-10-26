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Мишустин назвал задачу дальнейшего обсуждения бюджета в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ходе дальнейшего обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме необходимо добиться максимально эффективного РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:51
2020-10-26T17:51
россия
михаил мишустин
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> заявил, что в ходе дальнейшего обсуждения проекта федерального бюджета в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуме</a> необходимо добиться максимально эффективного использования средств бюджета.В условиях пандемии коронавируса "бюджет получился напряженным, есть и дефицит в нем", отметил премьер."Но он направлен в первую очередь на поддержку людей, о чем в том числе и представители Государственной думы постоянно говорят. На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте", - указал глава кабмина.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, политика

Мишустин назвал задачу дальнейшего обсуждения бюджета в Госдуме

17:51 26.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ходе дальнейшего обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме необходимо добиться максимально эффективного использования средств бюджета.

"Наша задача в ходе дальнейшего обсуждения бюджета в Государственной думе - добиться того, чтобы все средства были использованы максимально эффективно", - сказал Мишустин в понедельник на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

В условиях пандемии коронавируса "бюджет получился напряженным, есть и дефицит в нем", отметил премьер.
"Но он направлен в первую очередь на поддержку людей, о чем в том числе и представители Государственной думы постоянно говорят. На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте", - указал глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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