Мишустин назвал задачу дальнейшего обсуждения бюджета в Госдуме
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ходе дальнейшего обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме необходимо добиться максимально эффективного использования средств бюджета.
"Наша задача в ходе дальнейшего обсуждения бюджета в Государственной думе - добиться того, чтобы все средства были использованы максимально эффективно", - сказал Мишустин в понедельник на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.
В условиях пандемии коронавируса "бюджет получился напряженным, есть и дефицит в нем", отметил премьер.
"Но он направлен в первую очередь на поддержку людей, о чем в том числе и представители Государственной думы постоянно говорят. На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте", - указал глава кабмина.
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