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Володин заявил, что фракции в целом поддерживают проект бюджета
Разговор правительства и Госдумы по проекту бюджета на 2021 - 2023 годы был непростым, у каждой политической фракции своя позиция, но в целом можно говорить о... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:51
2020-10-26T17:58
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Разговор правительства и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по проекту бюджета на 2021 - 2023 годы был непростым, у каждой политической фракции своя позиция, но в целом можно говорить о поддержке проекта закона, заявил председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на встрече депутатов с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>."Хочу подчеркнуть, что разговор был зачастую непростой, предполагаю, что он будет и сегодня не очень простым, потому что у каждой фракции есть своя позиция по тем или иным подходам, приоритетам, но в целом можно говорить о поддержке бюджета", - сказал Володин.
https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581620814.html
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин заявил, что фракции в целом поддерживают проект бюджета

17:51 26.10.2020 (обновлено: 17:58 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Разговор правительства и Госдумы по проекту бюджета на 2021 - 2023 годы был непростым, у каждой политической фракции своя позиция, но в целом можно говорить о поддержке проекта закона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Хочу подчеркнуть, что разговор был зачастую непростой, предполагаю, что он будет и сегодня не очень простым, потому что у каждой фракции есть своя позиция по тем или иным подходам, приоритетам, но в целом можно говорить о поддержке бюджета", - сказал Володин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Михаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
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