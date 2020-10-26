https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627072.html

Володин заявил, что фракции в целом поддерживают проект бюджета

Разговор правительства и Госдумы по проекту бюджета на 2021 - 2023 годы был непростым, у каждой политической фракции своя позиция, но в целом можно говорить о... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:51

2020-10-26T17:51

2020-10-26T17:58

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581628733_0:272:3158:2048_1400x0_80_0_0_69a2ab1275f62a88b5ff379cbd8db746.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Разговор правительства и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по проекту бюджета на 2021 - 2023 годы был непростым, у каждой политической фракции своя позиция, но в целом можно говорить о поддержке проекта закона, заявил председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на встрече депутатов с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>."Хочу подчеркнуть, что разговор был зачастую непростой, предполагаю, что он будет и сегодня не очень простым, потому что у каждой фракции есть своя позиция по тем или иным подходам, приоритетам, но в целом можно говорить о поддержке бюджета", - сказал Володин.

https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581620814.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика