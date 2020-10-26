https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581621983.html

Проект бюджета защищает россиян, заявил Володин

Проект бюджета на 2021-2023 года решает проблемы россиян, защищает их в непростое время вызовов, связанных с пандемией коронавируса, заявил председатель Госдумы РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:29

2020-10-26T17:29

2020-10-26T18:09

правительство рф

бюджет

михаил мишустин

вячеслав володин

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Проект бюджета на 2021-2023 года решает проблемы россиян, защищает их в непростое время вызовов, связанных с пандемией коронавируса, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на встрече депутатов с главой правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>."У нас есть понимание, что проект закона о бюджете решает проблемы наших граждан, защищает их в непростое время, время вызовов, связанных с пандемией, снижением темпов роста экономики. Все это, действительно, неотъемлемая часть сегодняшнего дня", - сказал Володин.Он подчеркнул, что парламентарии понимают ту ответственность, которая ложится на плечи каждого депутата, при рассмотрении закона о бюджете.

https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, бюджет, михаил мишустин, вячеслав володин, общество