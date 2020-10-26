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Проект бюджета защищает россиян, заявил Володин
Проект бюджета на 2021-2023 года решает проблемы россиян, защищает их в непростое время вызовов, связанных с пандемией коронавируса, заявил председатель Госдумы РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:29
2020-10-26T18:09
правительство рф
бюджет
михаил мишустин
вячеслав володин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Проект бюджета на 2021-2023 года решает проблемы россиян, защищает их в непростое время вызовов, связанных с пандемией коронавируса, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на встрече депутатов с главой правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>."У нас есть понимание, что проект закона о бюджете решает проблемы наших граждан, защищает их в непростое время, время вызовов, связанных с пандемией, снижением темпов роста экономики. Все это, действительно, неотъемлемая часть сегодняшнего дня", - сказал Володин.Он подчеркнул, что парламентарии понимают ту ответственность, которая ложится на плечи каждого депутата, при рассмотрении закона о бюджете.
https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627579.html
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правительство рф, бюджет, михаил мишустин, вячеслав володин, общество

Проект бюджета защищает россиян, заявил Володин

17:29 26.10.2020 (обновлено: 18:09 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проект бюджета на 2021-2023 года решает проблемы россиян, защищает их в непростое время вызовов, связанных с пандемией коронавируса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой правительства Михаилом Мишустиным.
"У нас есть понимание, что проект закона о бюджете решает проблемы наших граждан, защищает их в непростое время, время вызовов, связанных с пандемией, снижением темпов роста экономики. Все это, действительно, неотъемлемая часть сегодняшнего дня", - сказал Володин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 17:51
Мишустин назвал задачу дальнейшего обсуждения бюджета в Госдуме
Он подчеркнул, что парламентарии понимают ту ответственность, которая ложится на плечи каждого депутата, при рассмотрении закона о бюджете.
 
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Правительство РФБюджетМихаил МишустинВячеслав ВолодинОбщество
 
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