https://ria.ru/20201026/brutalnye-modeli-bratya-iz-chechni-pokoryayut-evropeyskie-podiumy-1581663986.html

Брутальные модели: братья из Чечни покоряют европейские подиумы

Необычную карьеру для мусульманских мужчин сделали четверо братьев, перебравшиеся в 90-е с родителями из Чечни в Германию. Брутальные молодые люди работают моделями, дефилируют в одежде дорогих брендов и модных дизайнеров, но при этом строго следуют традициям ислама.

2020-10-26T21:16

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В их контрактах особые условия: никаких съемок в обтягивающей одежде, коротких брюках или нижнем белье, а также без полуголых девушек рядом.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Брутальные модели: братья из Чечни покоряют европейские подиумы Необычную карьеру для мусульманских мужчин сделали четверо братьев, перебравшиеся в 90-е с родителями из Чечни в Германию. Брутальные молодые люди работают моделями, дефилируют в одежде дорогих брендов и модных дизайнеров, но при этом строго следуют традициям ислама. В их контрактах особые условия: никаких съемок в обтягивающей одежде, коротких брюках или нижнем белье, а также без полуголых девушек рядом. 2020-10-26T21:16 true PT1M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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