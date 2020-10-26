https://ria.ru/20201026/brutalnye-modeli-bratya-iz-chechni-pokoryayut-evropeyskie-podiumy-1581663986.html
Брутальные модели: братья из Чечни покоряют европейские подиумы
Необычную карьеру для мусульманских мужчин сделали четверо братьев, перебравшиеся в 90-е с родителями из Чечни в Германию. Брутальные молодые люди работают моделями, дефилируют в одежде дорогих брендов и модных дизайнеров, но при этом строго следуют традициям ислама.
2020-10-26T21:16
2020-10-26T21:16
2020-10-26T21:16
видео
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В их контрактах особые условия: никаких съемок в обтягивающей одежде, коротких брюках или нижнем белье, а также без полуголых девушек рядом.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брутальные модели: братья из Чечни покоряют европейские подиумы
Необычную карьеру для мусульманских мужчин сделали четверо братьев, перебравшиеся в 90-е с родителями из Чечни в Германию. Брутальные молодые люди работают моделями, дефилируют в одежде дорогих брендов и модных дизайнеров, но при этом строго следуют традициям ислама. В их контрактах особые условия: никаких съемок в обтягивающей одежде, коротких брюках или нижнем белье, а также без полуголых девушек рядом.
2020-10-26T21:16
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PT1M30S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Брутальные модели: братья из Чечни покоряют европейские подиумы
Необычную карьеру для мусульманских мужчин сделали четверо братьев, перебравшиеся в 90-е с родителями из Чечни в Германию. Брутальные молодые люди работают моделями, дефилируют в одежде дорогих брендов и модных дизайнеров, но при этом строго следуют традициям ислама.
2020-10-26T21:16
true
PT1M30S
Брутальные модели: братья из Чечни покоряют европейские подиумы
Необычную карьеру для мусульманских мужчин сделали четверо братьев, перебравшиеся в 90-е с родителями из Чечни в Германию. Брутальные молодые люди работают моделями, дефилируют в одежде дорогих брендов и модных дизайнеров, но при этом строго следуют традициям ислама.