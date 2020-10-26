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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581530116.html
В белорусском правительстве заявили о работе предприятий в штатном режиме
Все предприятия реального сектора Белоруссии работают штатно, производства не остановлены, сообщила в понедельник пресс-секретарь премьер-министра республики... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:39
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протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Все предприятия реального сектора <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> работают штатно, производства не остановлены, сообщила в понедельник пресс-секретарь премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-isaev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Исаева</a>."По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы", - сообщила пресс-секретарь в <a href="https://www.facebook.com/alexandra.isaeva.3194" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о забастовках на ряде предприятий страны. Так, они со ссылкой на очевидцев и работников сообщают о стачках на МТЗ, "Гродно Азот", Минском заводе колесных тягачей, "Атланте", "Белкоммунмаше" и других.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html
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белоруссия, в мире

В белорусском правительстве заявили о работе предприятий в штатном режиме

10:39 26.10.2020 (обновлено: 11:12 26.10.2020)
 
© РИА НовостиАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Все предприятия реального сектора Белоруссии работают штатно, производства не остановлены, сообщила в понедельник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы", - сообщила пресс-секретарь в Facebook.

По состоянию на 10.00 26.10.2020 г. все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы.

Опубликовано Alexandra Isaeva Понедельник, 26 октября 2020 г.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о забастовках на ряде предприятий страны. Так, они со ссылкой на очевидцев и работников сообщают о стачках на МТЗ, "Гродно Азот", Минском заводе колесных тягачей, "Атланте", "Белкоммунмаше" и других.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
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