https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

Власти Белоруссии опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах

Белорусские заводы работают в штатном режиме, заявил РИА Новости помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:10

2020-10-26T10:10

2020-10-26T14:30

светлана тихановская

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Белорусские заводы работают в штатном режиме, заявил РИА Новости помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга.Эту информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.Накануне вечером лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/">Светлана Тихановская</a> заявила о начале "общенациональной забастовки". Некоторые местные СМИ и Telegram-каналы написали, что на предприятиях республики начались стачки.По данным агентства, крупнейшие белорусские заводы — Мозырский НПЗ, "Нафтан", "Беларуськалий", "Гродно Азот", БелАЗ, Минский тракторный и Минский автомобильный — продолжают работать.Пока нет сведений о ситуации на предприятиях "Газпром трансгаз Беларусь", "Савушкин продукт" и на Белорусском металлургическом заводе."Раскачать обстановку не получится"По мнению главы аналитического бюро Научно-исследовательского центра проблем интеграции стран Евразийского экономического союза (СОНАР-2050) Ивана Лизана, массовых забастовок в республике не будет.Как отмечает эксперт, власти выявили организаторов стачечных комитетов на предприятиях; кто-то из них ощутил на себе давление силовиков, другим вовсе пришлось покинуть Белоруссию.Замгендиректора Института национальной стратегии Александр Костин назвал призыв к забастовке "политической декларацией, за которой ничего не стоит"."Тихановская и сама виртуальная фигура. У оппозиции нет никакой инфраструктуры на территории Белоруссии с помощью которой можно было бы организовать протесты на предприятиях. Предположим, люди вышли бастовать. Но в этом протесте нет, ни политической программы, ни системы поддержки – ничего. Только политически слабый лозунг: "Уходи!", — считает эксперт.Костин заметил, что белорусы продолжают выходить на уличные акции, потому что силовой ответ властей поддерживает протестные настроения. При этом официальный Минск, как считает собеседник агентства, пока не сформулировал свою картину будущего республики, которая объединила бы сторонников и оппонентов режима.Ситуация в БелоруссииВ <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция не признала итоги голосования, Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их применяют реже.В середине октября Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум. Она потребовала от президента до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа политик пригрозила массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в магазинах.<em><strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong></em> <em><strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581256489.html

https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Dm Pav Молодцы белорусы! Не дали развалить свою страну! Экономика будет расти! Страна будет развиваться врагам на зло! Россия с вами! Молодцы! 1383

Eugene Starwing Бастуют только тунеядцы, которым запад пообещал бабки, но не все их получат. Я думаю, что запад понял, что зхря потратили 5 яродов долларов на страну погонщиков динозавров 1152

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, в мире