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Вдова Баталова прокомментировала задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа
Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко прокомментировала "МК" задержание Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:05
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жилье
алексей баталов
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Вдова актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a> Гитана Леонтенко прокомментировала <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"МК"</a> задержание Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной.Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.По информации следователей, вдова и дочь актера, скончавшегося в 2017 году, лишились недвижимого имущества и крупной суммы денег из-за аферы.Баталов был одним из самых известных актеров советской эпохи, он сыграл в таких фильмах, как "Москва слезам не верит", "Дама с собачкой", "Летят журавли", "Девять дней одного года", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Бег", и других.
https://realty.ria.ru/20201026/arest-1581579978.html
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жилье, алексей баталов

Вдова Баталова прокомментировала задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа

15:05 26.10.2020 (обновлено: 18:03 26.10.2020)
 
© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического судаОбвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко прокомментировала "МК" задержание Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной.

"Сколько я их просила отдать эти квартиры — бабушки, мои, Алеши! Я сейчас просто в таком шоке, что не могу толком говорить", — сказала она.

Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.
По информации следователей, вдова и дочь актера, скончавшегося в 2017 году, лишились недвижимого имущества и крупной суммы денег из-за аферы.
Баталов был одним из самых известных актеров советской эпохи, он сыграл в таких фильмах, как "Москва слезам не верит", "Дама с собачкой", "Летят журавли", "Девять дней одного года", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Бег", и других.
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 14:24
Следствие просит суд арестовать актрису Дрожжину за обман вдовы Баталова
 
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ЖильеАлексей Баталов
 
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