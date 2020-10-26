https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html

Вдова Баталова прокомментировала задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко прокомментировала "МК" задержание Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:05

2020-10-26T15:05

2020-10-26T18:03

жилье

алексей баталов

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Вдова актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a> Гитана Леонтенко прокомментировала <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"МК"</a> задержание Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной.Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.По информации следователей, вдова и дочь актера, скончавшегося в 2017 году, лишились недвижимого имущества и крупной суммы денег из-за аферы.Баталов был одним из самых известных актеров советской эпохи, он сыграл в таких фильмах, как "Москва слезам не верит", "Дама с собачкой", "Летят журавли", "Девять дней одного года", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Бег", и других.

https://realty.ria.ru/20201026/arest-1581579978.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, алексей баталов