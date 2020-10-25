https://ria.ru/20201025/volochkova-1581451938.html

Анастасия Волочкова шокировала Сеть фотографией своих ног

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимки своих ног после восьмичасовой репетиции одного из проектов. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:32

2020-10-25T15:32

2020-10-25T15:32

шоубиз

знаменитости

звезды

николай цискаридзе

анастасия волочкова

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<strong>МОСКВА,</strong> <strong>25 окт – РИА Новости.</strong> Балерина <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=HMU_qKqYOdFGnGWAOSwF51XfHLBHdyy8rPYDA4vp7yXHstp14HjYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2fperson_Anastasija_Volochkova%2f" target="_blank">Анастасия Волочкова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> снимки своих ног после восьмичасовой репетиции одного из проектов.На фотографиях, размещенных в Stories, ступни звезды заклеены пластырем, они выглядят сильно искривленными и опухшими, также интенсивная тренировка балерины привела к мозолям и микротравмам. “Восстанавливаю ножки дома по маминому рецепту. Она с балетного училища лечила мои мозоли…”, - подписала Волочкова один из снимков. Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе <a href="https://ria.ru/20200927/volochkova-1577834119.html" target="_blank">рассказал</a> в интервью на YouTube о травле балерины. По его словам, у руководства Большого театра был "заказ" на приму. "Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти”, - сообщил он.

https://ria.ru/20201007/volochkova-1578656489.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, николай цискаридзе, анастасия волочкова