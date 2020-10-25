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Шоубиз
https://ria.ru/20201025/volochkova-1581451938.html
Анастасия Волочкова шокировала Сеть фотографией своих ног
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимки своих ног после восьмичасовой репетиции одного из проектов. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:32
2020-10-25T15:32
шоубиз
знаменитости
звезды
николай цискаридзе
анастасия волочкова
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<strong>МОСКВА,</strong> <strong>25 окт – РИА Новости.</strong> Балерина <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=HMU_qKqYOdFGnGWAOSwF51XfHLBHdyy8rPYDA4vp7yXHstp14HjYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fria.ru%2fperson_Anastasija_Volochkova%2f" target="_blank">Анастасия Волочкова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> снимки своих ног после восьмичасовой репетиции одного из проектов.На фотографиях, размещенных в Stories, ступни звезды заклеены пластырем, они выглядят сильно искривленными и опухшими, также интенсивная тренировка балерины привела к мозолям и микротравмам. “Восстанавливаю ножки дома по маминому рецепту. Она с балетного училища лечила мои мозоли…”, - подписала Волочкова один из снимков. Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе <a href="https://ria.ru/20200927/volochkova-1577834119.html" target="_blank">рассказал</a> в интервью на YouTube о травле балерины. По его словам, у руководства Большого театра был "заказ" на приму. "Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти”, - сообщил он.
https://ria.ru/20201007/volochkova-1578656489.html
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знаменитости, звезды, николай цискаридзе, анастасия волочкова

Анастасия Волочкова шокировала Сеть фотографией своих ног

15:32 25.10.2020
 
© Instagram Анастасии ВолочковойНоги Анастасии Волочковой
Ноги Анастасии Волочковой - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Instagram Анастасии Волочковой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимки своих ног после восьмичасовой репетиции одного из проектов.
На фотографиях, размещенных в Stories, ступни звезды заклеены пластырем, они выглядят сильно искривленными и опухшими, также интенсивная тренировка балерины привела к мозолям и микротравмам.
“Восстанавливаю ножки дома по маминому рецепту. Она с балетного училища лечила мои мозоли…”, - подписала Волочкова один из снимков.
Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал в интервью на YouTube о травле балерины. По его словам, у руководства Большого театра был "заказ" на приму. "Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти”, - сообщил он.
Скриншот сторис Анастасии Волочковой - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 16:26Шоубиз
Возлюбленный сфотографировал Волочкову в провокационной позе
 
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ШоубизЗнаменитостизвездыНиколай ЦискаридзеАнастасия Волочкова
 
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