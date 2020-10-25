https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html

Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T21:00

2020-10-25T21:00

2020-10-26T00:38

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная забастовка".Сегодня истекает срок ультиматума, который Тихановская выдвинула в середине октября. В Telegram она потребовала от президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.В белорусской Генпрокуратуре и СК заметили, что для начала необходимо удостовериться, что сообщение действительно писала оппозиционерка, а уже потом устанавливать законность такого призыва. Однако пока неизвестно, началась ли проверка по "народному ультиматуму".Комментируя разгон воскресной акции в Минске, Тихановская <a href="https://t.me/tsikhanouskaya/344" target="_blank" rel="nofollow noopener">написала</a> в Telegram-канале, что "режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен"."Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей", — говорится в ее сообщении.По словам Тихановской, нынешняя белорусская власть "не достойна" своего народа и теряет силу.В воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. В милиции сообщили, что во время акции "применили спецсредства", однако не уточнили, какие именно. Как отметили в ГУВД Минского горисполкома, это сделали, чтобы пресечь противоправные действия протестующих. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают, что силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов. Они также сообщили о массовых задержаниях.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. После этого в республике начались массовые протестные акции.В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.По инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581464013.html

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html

https://ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581246779.html

iljara Полный провал цветной революции в Белоруссии 308

Rouslan Собака лает, а караван идёт. Упертая, готова народом жертвовать, для удовлетворения своих амбиций. 285

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минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, светлана тихановская, белоруссия, в мире