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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html
Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:00
2020-10-26T00:38
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная забастовка".Сегодня истекает срок ультиматума, который Тихановская выдвинула в середине октября. В Telegram она потребовала от президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.В белорусской Генпрокуратуре и СК заметили, что для начала необходимо удостовериться, что сообщение действительно писала оппозиционерка, а уже потом устанавливать законность такого призыва. Однако пока неизвестно, началась ли проверка по "народному ультиматуму".Комментируя разгон воскресной акции в Минске, Тихановская <a href="https://t.me/tsikhanouskaya/344" target="_blank" rel="nofollow noopener">написала</a> в Telegram-канале, что "режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен"."Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей", — говорится в ее сообщении.По словам Тихановской, нынешняя белорусская власть "не достойна" своего народа и теряет силу.В воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. В милиции сообщили, что во время акции "применили спецсредства", однако не уточнили, какие именно. Как отметили в ГУВД Минского горисполкома, это сделали, чтобы пресечь противоправные действия протестующих. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают, что силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов. Они также сообщили о массовых задержаниях.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. После этого в республике начались массовые протестные акции.В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.По инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581464013.html
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
https://ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581246779.html
Полный провал цветной революции в Белоруссии
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Собака лает, а караван идёт. Упертая, готова народом жертвовать, для удовлетворения своих амбиций.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября

21:00 25.10.2020 (обновлено: 00:38 26.10.2020)
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная забастовка".
Сегодня истекает срок ультиматума, который Тихановская выдвинула в середине октября. В Telegram она потребовала от президента Александра Лукашенко до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
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В белорусской Генпрокуратуре и СК заметили, что для начала необходимо удостовериться, что сообщение действительно писала оппозиционерка, а уже потом устанавливать законность такого призыва. Однако пока неизвестно, началась ли проверка по "народному ультиматуму".
Комментируя разгон воскресной акции в Минске, Тихановская написала в Telegram-канале, что "режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен".
"Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей", — говорится в ее сообщении.
По словам Тихановской, нынешняя белорусская власть "не достойна" своего народа и теряет силу.
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В воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. В милиции сообщили, что во время акции "применили спецсредства", однако не уточнили, какие именно. Как отметили в ГУВД Минского горисполкома, это сделали, чтобы пресечь противоправные действия протестующих. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают, что силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов. Они также сообщили о массовых задержаниях.

Ситуация в Белоруссии

В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. После этого в республике начались массовые протестные акции.
В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.
По инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
 
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