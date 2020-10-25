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Культура
https://ria.ru/20201025/starshenbaum-1581208815.html
Анна Старшенбаум: после роли красивой дуры меня долго видели только такой
Завтра на канале "Россия" выходит многосерийная драма "Зови меня мамой" о событиях начала 1930-х годов: коллективизации деревни, продразверстке, сталинских... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:00
2020-10-25T08:00
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова.</strong> Завтра на канале "Россия" выходит многосерийная драма "Зови меня мамой" о событиях начала 1930-х годов: коллективизации деревни, продразверстке, сталинских репрессиях. Исполнительница главной роли Анна Старшенбаум рассказала РИА Новости о реакции на приглашение в исторический сериал, объяснила, почему не нравится себе на экране и зачем купила новое постельное белье перед началом работы над недавней ролью. <strong>— Вам понравился сериал? У себя в соцсети вы написали: "Такого уровня кино я в своей фильмографии не припомню".</strong>— Я имела в виду не технические характеристики съемочного процесса, материальные вложения, хотя это все, безусловно, присутствует. Речь шла об энергетическом, человеческом наполнении. Первые четыре серии я посмотрела только сегодня ночью, и меня все не отпускает. Картина по своей насыщенности и глубине ближе к классикам советского кино. Эта роль стоила того, чтобы быть в профессии.Когда меня позвали в военную драму, я была удивлена, потому что сама себе кажусь очень современной. У меня органика, психофизика свободная, меня никогда ни в какие рамки никто не сажал, начиная с семьи: сама ходила в сад, в школу, в 14 ушла из дома, пошла работать. Никогда не была лермонтовской барышней.<strong>— Вы часто меняете образ для ролей. В "Зови меня мамой" вы шатенка с длинными волосами, в комедийном "СеняФедя", который вышел в этом году, —</strong> <strong>коротко стриженная блондинка. Видите отражение имиджа на своем характере, поведении?</strong>— Это очень сложная тема. Если так взять, в общем и целом, наверное, в России сейчас не очень много актрис, которые так часто бывают разными. <strong>— Кажется, что вам это очень легко дается. </strong>— Наверное, это нельзя назвать показателем устойчивой психики, что само по себе не очень здорово. С другой стороны, для кино в такой подвижности что-то есть. Но мне иногда начинает казаться, что у меня какое-то заболевание вроде множественного расщепления личности. <strong>— То есть найти свое амплуа?</strong>— Да. Ведь, например, когда нужна длинноногая красивая стройная блондинка, на ум приходит Света Ходченкова. Когда речь о благородной брюнетке с большими глазами, с правильными чертами лица, то сразу думаешь о Лизе Боярской или Марине Александровой. Актрисам, занявшим свою нишу, проще, их зовут из проекта в проект. Пора и мне выбрать типаж, и если менять его, то в роли, а не в жизни. Если нужен новый цвет волос — надевать парик, а костюмы носить только на съемках.На "Психологинях" заметно, что в первом сезоне героини — серые мышки, а во втором я всеми цветами радуги переливаюсь. Просто стала носить свои вещи, купила под Алину целый гардероб — хотела, чтобы получился сочный персонаж! Сейчас готовлюсь к роли следователя, и у меня опять полный гардероб одежды следователя.<strong>— Как много времени вам надо, чтобы после роли снова стать собой? </strong>— Пару недель — месяц. Как? Зависит от нюансов. Например, моя последняя роль — хирург, которая попадает в колонию строгого режима. У нее, естественно, натуральный цвет волос, невнятная длинная отросшая стрижка. У нее, а значит, и у меня — никаких маникюра, педикюра, эпиляции. На время съемок я спала на постельном белье из другого материала, изменила даже питание. И чтобы выйти, возвращаешь одно, другое, потихоньку. Начинаешь делать маникюр, стричься "под себя". <strong>— Актрисы с яркой, эффектной внешностью жалуются, что становятся ее заложницами. Вам природные данные помогают или мешают? </strong>— Все, что происходит в жизни, — отражение того, что внутри, поэтому такая история с внешностью — по-моему, просто оправдание. Если ты себе ставишь задачу играть серьезные роли, тебе жизнь даст их. Как-то я очень обаятельно сыграла красивую дуру, и меня бесконечно пытались на эту дуру приглашать. Приходилось говорить "нет", а это трудно. Ведь для тех, кто болеет нашей профессией, это не хобби, а источник основного заработка. И с каждым годом, с появлением детей отказываться все сложнее. Но я все правильно сделала: у меня выдержан баланс между драматическими ролями и какими-то заводными. <strong>— А каких ролей или проектов вы ждете сейчас? </strong>— У меня нет мечты сыграть "Жанну д'Арк". Главное — хочется живого кино. "Мой парень — ангел" — фильм, который дышит, с ним мне повезло. За "Детям до 16..." я получила много наград, потому что роль "дышит". Сейчас — "Зови меня мамой". То, что было между ними, — 40 проектов — и я вообще не помню порой даже их названия. А вроде работаю всю жизнь. Мне интересно выйти на новый уровень с точки зрения масштабности, поработать над блокбастером, которые сейчас снимают Федор Бондарчук, Сарик Андреасян и другие режиссеры. Но и там нужна душа! Должно быть похоже на "Пятый элемент" — чтобы и жизнь, и аттракцион — как американские горки.
https://ria.ru/20201022/kholms-1580866736.html
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Анна Старшенбаум: после роли красивой дуры меня долго видели только такой

08:00 25.10.2020
 
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Завтра на канале "Россия" выходит многосерийная драма "Зови меня мамой" о событиях начала 1930-х годов: коллективизации деревни, продразверстке, сталинских репрессиях. Исполнительница главной роли Анна Старшенбаум рассказала РИА Новости о реакции на приглашение в исторический сериал, объяснила, почему не нравится себе на экране и зачем купила новое постельное белье перед началом работы над недавней ролью.
— Вам понравился сериал? У себя в соцсети вы написали: "Такого уровня кино я в своей фильмографии не припомню".
— Я имела в виду не технические характеристики съемочного процесса, материальные вложения, хотя это все, безусловно, присутствует. Речь шла об энергетическом, человеческом наполнении. Первые четыре серии я посмотрела только сегодня ночью, и меня все не отпускает. Картина по своей насыщенности и глубине ближе к классикам советского кино. Эта роль стоила того, чтобы быть в профессии.

Понятное дело, я себя в кадре раздражаю. Не знаю, есть ли артисты, которые себе нравятся. Но сама картина и все остальные персонажи отозвались в моем сердце.

Когда меня позвали в военную драму, я была удивлена, потому что сама себе кажусь очень современной. У меня органика, психофизика свободная, меня никогда ни в какие рамки никто не сажал, начиная с семьи: сама ходила в сад, в школу, в 14 ушла из дома, пошла работать. Никогда не была лермонтовской барышней.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Татьяна — главная героиня сериала "Зови меня мамой" в исполнении Анны Старшенбаум.

Кадр из фильма Зови меня мамой
1 из 5

Татьяна — главная героиня сериала "Зови меня мамой" в исполнении Анны Старшенбаум.

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Кадр из драмы "Зови меня мамой".

Кадр из фильма Зови меня мамой
2 из 5

Кадр из драмы "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Сцена из драмы "Зови меня мамой".

Кадр из фильма Зови меня мамой
3 из 5

Сцена из драмы "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Анна Старшенбаум в роли Татьяны в сериале "Зови меня мамой".

Кадр из фильма Зови меня мамой
4 из 5

Анна Старшенбаум в роли Татьяны в сериале "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Кадр из драмы "Зови меня мамой".

Кадр из фильма Зови меня мамой
5 из 5

Кадр из драмы "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 5

Татьяна — главная героиня сериала "Зови меня мамой" в исполнении Анны Старшенбаум.

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 5

Кадр из драмы "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 5

Сцена из драмы "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 5

Анна Старшенбаум в роли Татьяны в сериале "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
5 из 5

Кадр из драмы "Зови меня мамой".

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
— Вы часто меняете образ для ролей. В "Зови меня мамой" вы шатенка с длинными волосами, в комедийном "СеняФедя", который вышел в этом году, — коротко стриженная блондинка. Видите отражение имиджа на своем характере, поведении?
— Это очень сложная тема. Если так взять, в общем и целом, наверное, в России сейчас не очень много актрис, которые так часто бывают разными.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актрисы Анна Старшенбаум (слева) и Анастасия Панина на презентации нового сезона телеканала СТС в концертном зале Cition Hall.

Актрисы Анна Старшенбаум и Анастасия Панина на презентации нового сезона телеканала СТС в концертном зале Cition Hall
1 из 4

Актрисы Анна Старшенбаум (слева) и Анастасия Панина на презентации нового сезона телеканала СТС в концертном зале Cition Hall.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Красная стрела (2010)

Кадр из фильма "Детям до 16...".

Кадр из сериала Детям до 16...
2 из 4

Кадр из фильма "Детям до 16...".

© Красная стрела (2010)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Актеры Анна Старшенбаум, Павел Прилучный с супругой, Алексей Бардуков и Иван Макаревич на премьере в кинотеатре "Москва".

Актёры Анна Старшенбаум, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Алексей Бардуков и Иван Макаревич на премьере заключительного сезона сериала Кухня в кинотеатре Москва
3 из 4

Актеры Анна Старшенбаум, Павел Прилучный с супругой, Алексей Бардуков и Иван Макаревич на премьере в кинотеатре "Москва".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Старшенбаум на премьерном показе сериала "Психологини" режиссера Романа Фокина в кинотеатре "Фитиль" в Москве.
Актриса Анна Старшенбаум на премьерном показе сериала Психологини режиссера Романа Фокина в кинотеатре Фитиль в Москве
4 из 4
Актриса Анна Старшенбаум на премьерном показе сериала "Психологини" режиссера Романа Фокина в кинотеатре "Фитиль" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Актрисы Анна Старшенбаум (слева) и Анастасия Панина на презентации нового сезона телеканала СТС в концертном зале Cition Hall.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Кадр из фильма "Детям до 16...".

© Красная стрела (2010)
3 из 4

Актеры Анна Старшенбаум, Павел Прилучный с супругой, Алексей Бардуков и Иван Макаревич на премьере в кинотеатре "Москва".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
4 из 4
Актриса Анна Старшенбаум на премьерном показе сериала "Психологини" режиссера Романа Фокина в кинотеатре "Фитиль" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
— Кажется, что вам это очень легко дается.
— Наверное, это нельзя назвать показателем устойчивой психики, что само по себе не очень здорово. С другой стороны, для кино в такой подвижности что-то есть. Но мне иногда начинает казаться, что у меня какое-то заболевание вроде множественного расщепления личности.
Только во мне разные люди существуют не перманентно, а появляются и исчезают вместе с ролями. Но я хочу завязать с этой темой.
— То есть найти свое амплуа?
— Да. Ведь, например, когда нужна длинноногая красивая стройная блондинка, на ум приходит Света Ходченкова. Когда речь о благородной брюнетке с большими глазами, с правильными чертами лица, то сразу думаешь о Лизе Боярской или Марине Александровой. Актрисам, занявшим свою нишу, проще, их зовут из проекта в проект.
Пора и мне выбрать типаж, и если менять его, то в роли, а не в жизни. Если нужен новый цвет волос — надевать парик, а костюмы носить только на съемках.
© Арт Пикчерс Вижн / Art Pictures Vision (2017) Кадр из сериала "Психологини"
Кадр из сериала Психологини - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Арт Пикчерс Вижн / Art Pictures Vision (2017)
Кадр из сериала "Психологини"
На "Психологинях" заметно, что в первом сезоне героини — серые мышки, а во втором я всеми цветами радуги переливаюсь. Просто стала носить свои вещи, купила под Алину целый гардероб — хотела, чтобы получился сочный персонаж! Сейчас готовлюсь к роли следователя, и у меня опять полный гардероб одежды следователя.
— Как много времени вам надо, чтобы после роли снова стать собой?
— Пару недель — месяц. Как? Зависит от нюансов. Например, моя последняя роль — хирург, которая попадает в колонию строгого режима. У нее, естественно, натуральный цвет волос, невнятная длинная отросшая стрижка. У нее, а значит, и у меня — никаких маникюра, педикюра, эпиляции. На время съемок я спала на постельном белье из другого материала, изменила даже питание. И чтобы выйти, возвращаешь одно, другое, потихоньку. Начинаешь делать маникюр, стричься "под себя".

Я очень устаю, когда живу в образе: не в своей одежде, не "в своих ногтях". Мы не замечаем этих мелочей, но если у нас их отнять — это очень опустошает.

— Актрисы с яркой, эффектной внешностью жалуются, что становятся ее заложницами. Вам природные данные помогают или мешают?
— Все, что происходит в жизни, — отражение того, что внутри, поэтому такая история с внешностью — по-моему, просто оправдание. Если ты себе ставишь задачу играть серьезные роли, тебе жизнь даст их.
Как-то я очень обаятельно сыграла красивую дуру, и меня бесконечно пытались на эту дуру приглашать. Приходилось говорить "нет", а это трудно. Ведь для тех, кто болеет нашей профессией, это не хобби, а источник основного заработка. И с каждым годом, с появлением детей отказываться все сложнее. Но я все правильно сделала: у меня выдержан баланс между драматическими ролями и какими-то заводными.
— А каких ролей или проектов вы ждете сейчас?
© Фото : ПарадизКадр из фильма "Мой парень — ангел"
Кадр из фильма Мой парень - ангел - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Парадиз
Кадр из фильма "Мой парень — ангел"
— У меня нет мечты сыграть "Жанну д'Арк". Главное — хочется живого кино. "Мой парень — ангел" — фильм, который дышит, с ним мне повезло. За "Детям до 16..." я получила много наград, потому что роль "дышит". Сейчас — "Зови меня мамой". То, что было между ними, — 40 проектов — и я вообще не помню порой даже их названия. А вроде работаю всю жизнь.
Мне интересно выйти на новый уровень с точки зрения масштабности, поработать над блокбастером, которые сейчас снимают Федор Бондарчук, Сарик Андреасян и другие режиссеры. Но и там нужна душа! Должно быть похоже на "Пятый элемент" — чтобы и жизнь, и аттракцион — как американские горки.
Кадр из сериала Шерлок в России - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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