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https://ria.ru/20201025/starenie-1581426803.html
Мясников назвал простой способ замедлить старение
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал действенный способ, помогающий организму не стареть. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T11:07
2020-10-25T11:40
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" назвал действенный способ, помогающий организму не стареть.По его словам, для этого необходимо постоянно учиться чему-то новому.Специалист объяснил, что усвоение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга и отсрочивает обветшание организма.Мясников рекомендовал попробовать выучить новый язык или выполнять сложные физические упражнения.
https://ria.ru/20201017/kashel-1580262436.html
Очень много этого персонажа
74
Мясистый правильно говорит! Мозговая + Жизненная активность - это залог долголетия!!!
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РИА Новости
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал простой способ замедлить старение

11:07 25.10.2020 (обновлено: 11:40 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал действенный способ, помогающий организму не стареть.
По его словам, для этого необходимо постоянно учиться чему-то новому.
Специалист объяснил, что усвоение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга и отсрочивает обветшание организма.
Мясников рекомендовал попробовать выучить новый язык или выполнять сложные физические упражнения.

"Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть", — заключил врач.

Проверка легких - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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