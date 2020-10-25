https://ria.ru/20201025/starenie-1581426803.html
Мясников назвал простой способ замедлить старение
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал действенный способ, помогающий организму не стареть. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T11:07
2020-10-25T11:07
2020-10-25T11:40
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" назвал действенный способ, помогающий организму не стареть.По его словам, для этого необходимо постоянно учиться чему-то новому.Специалист объяснил, что усвоение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга и отсрочивает обветшание организма.Мясников рекомендовал попробовать выучить новый язык или выполнять сложные физические упражнения.
https://ria.ru/20201017/kashel-1580262436.html
Афро Россиянин
Очень много этого персонажа
74
ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА
Мясистый правильно говорит! Мозговая + Жизненная активность - это залог долголетия!!!
66
11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, общество