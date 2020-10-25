https://ria.ru/20201025/sberezheniya-1581454955.html
Кудрин дал совет хранить небольшие сбережения в рублях
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:56
2020-10-25T15:56
2020-10-26T00:25
алексей кудрин
общество
экономика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> порекомендовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.Такой вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.По мнению Кудрина, до конца следующего года курс рубля останется около текущих значений."Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать", — добавил он в программе Наили Аскер-заде на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.В пятницу рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару. Американская валюта достигла отметки в 76,115 рубля — минимум с 22 сентября. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля. Как заявил Наиле Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф, курс российской валюты сильно недооценен. По его словам, если "геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной", то рубль может укрепиться до конца года.
https://ria.ru/20201025/kudrin-1581451111.html
Ибрагим Яблоков
Кудрин конечно настолько спорная личность, что когда всю либшизу из кремлевских коридоров окончательно выпрут, то он сядет. Надолго)
158
Вадим Антонов
лучше вы себе ответьте почему вы работаете за 22к. Это ведь не к Кудрину вопрос
151
172
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кудрин, общество, экономика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
порекомендовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.
Такой вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.
По мнению Кудрина, до конца следующего года курс рубля останется около текущих значений.
"Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать", — добавил он в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1"
.
В пятницу рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару. Американская валюта достигла отметки в 76,115 рубля — минимум с 22 сентября. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля. Как заявил Наиле Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф, курс российской валюты сильно недооценен. По его словам, если "геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной", то рубль может укрепиться до конца года.