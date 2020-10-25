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https://ria.ru/20201025/sberezheniya-1581454955.html
Кудрин дал совет хранить небольшие сбережения в рублях
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:56
2020-10-26T00:25
алексей кудрин
общество
экономика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> порекомендовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.Такой вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.По мнению Кудрина, до конца следующего года курс рубля останется около текущих значений."Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать", — добавил он в программе Наили Аскер-заде на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.В пятницу рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару. Американская валюта достигла отметки в 76,115 рубля — минимум с 22 сентября. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля. Как заявил Наиле Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф, курс российской валюты сильно недооценен. По его словам, если "геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной", то рубль может укрепиться до конца года.
https://ria.ru/20201025/kudrin-1581451111.html
Кудрин конечно настолько спорная личность, что когда всю либшизу из кремлевских коридоров окончательно выпрут, то он сядет. Надолго)
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лучше вы себе ответьте почему вы работаете за 22к. Это ведь не к Кудрину вопрос
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алексей кудрин, общество, экономика

Кудрин дал совет хранить небольшие сбережения в рублях

15:56 25.10.2020 (обновлено: 00:25 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.
Такой вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.
По мнению Кудрина, до конца следующего года курс рубля останется около текущих значений.
"Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать", — добавил он в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
В пятницу рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару. Американская валюта достигла отметки в 76,115 рубля — минимум с 22 сентября. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля. Как заявил Наиле Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф, курс российской валюты сильно недооценен. По его словам, если "геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной", то рубль может укрепиться до конца года.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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