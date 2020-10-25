https://ria.ru/20201025/puteshestviya-1581215066.html
Названы лекарства, которые россияне чаще всего берут с собой в поездки
Более половины россиян (58 процентов), опрошенных сервисом путешествий, обязательно берут с собой в поездки аптечку, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:18
2020-10-25T12:18
2020-10-25T12:18
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Более половины россиян (58 процентов), опрошенных сервисом путешествий, обязательно берут с собой в поездки аптечку, сообщает OneTwoTrip.Кроме того, девять процентов респондентов готовы положить ее в багаж, если останется место. Треть опрошенных – 33 процента — сказали, что покупают лекарства на месте по необходимости. Чаще всего в путешествие везут анальгетики (68 процентов), спазмолитики (столько же), противовоспалительные (52 процента) и антисептики (48 процентов). Примерно 41 процент респондентов обязательно берут все необходимые лекарства от хронических заболеваний, а семь — не уезжают на отдых без витаминных комплексов.При этом большинству (75 процентам респондентов) удается купить нужные лекарства на месте, а вот четверть путешественников сталкивалась с тем, что это было невозможно. В такой ситуации почти все искали аналоги, доступные в местных аптеках. А некоторые заказывали медикаменты через интернет или обращались в страховую компанию.
https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, отдых
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более половины россиян (58 процентов), опрошенных сервисом путешествий, обязательно берут с собой в поездки аптечку, сообщает OneTwoTrip.
Кроме того, девять процентов респондентов готовы положить ее в багаж, если останется место. Треть опрошенных – 33 процента — сказали, что покупают лекарства на месте по необходимости.
Чаще всего в путешествие везут анальгетики (68 процентов), спазмолитики (столько же), противовоспалительные (52 процента) и антисептики (48 процентов). Примерно 41 процент респондентов обязательно берут все необходимые лекарства от хронических заболеваний, а семь — не уезжают на отдых без витаминных комплексов.
При этом большинству (75 процентам респондентов) удается купить нужные лекарства на месте, а вот четверть путешественников сталкивалась с тем, что это было невозможно. В такой ситуации почти все искали аналоги, доступные в местных аптеках. А некоторые заказывали медикаменты через интернет или обращались в страховую компанию.