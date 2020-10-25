Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201025/puteshestviya-1581215066.html
Названы лекарства, которые россияне чаще всего берут с собой в поездки
Более половины россиян (58 процентов), опрошенных сервисом путешествий, обязательно берут с собой в поездки аптечку, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:18
2020-10-25T12:18
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15551/71/155517115_0:76:400:301_1400x0_80_0_0_20c047fafaca9798aebd97c3354b0314.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Более половины россиян (58 процентов), опрошенных сервисом путешествий, обязательно берут с собой в поездки аптечку, сообщает OneTwoTrip.Кроме того, девять процентов респондентов готовы положить ее в багаж, если останется место. Треть опрошенных – 33 процента — сказали, что покупают лекарства на месте по необходимости. Чаще всего в путешествие везут анальгетики (68 процентов), спазмолитики (столько же), противовоспалительные (52 процента) и антисептики (48 процентов). Примерно 41 процент респондентов обязательно берут все необходимые лекарства от хронических заболеваний, а семь — не уезжают на отдых без витаминных комплексов.При этом большинству (75 процентам респондентов) удается купить нужные лекарства на месте, а вот четверть путешественников сталкивалась с тем, что это было невозможно. В такой ситуации почти все искали аналоги, доступные в местных аптеках. А некоторые заказывали медикаменты через интернет или обращались в страховую компанию.
https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/15551/71/155517115_0:38:400:338_1400x0_80_0_0_90a98e044dbb11bf6589ebb9eb7625e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, отдых

Названы лекарства, которые россияне чаще всего берут с собой в поездки

12:18 25.10.2020
 
© www.marinauto.ruДорожная аптечка
Дорожная аптечка - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© www.marinauto.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более половины россиян (58 процентов), опрошенных сервисом путешествий, обязательно берут с собой в поездки аптечку, сообщает OneTwoTrip.
Кроме того, девять процентов респондентов готовы положить ее в багаж, если останется место. Треть опрошенных – 33 процента — сказали, что покупают лекарства на месте по необходимости.
Чаще всего в путешествие везут анальгетики (68 процентов), спазмолитики (столько же), противовоспалительные (52 процента) и антисептики (48 процентов). Примерно 41 процент респондентов обязательно берут все необходимые лекарства от хронических заболеваний, а семь — не уезжают на отдых без витаминных комплексов.
При этом большинству (75 процентам респондентов) удается купить нужные лекарства на месте, а вот четверть путешественников сталкивалась с тем, что это было невозможно. В такой ситуации почти все искали аналоги, доступные в местных аптеках. А некоторые заказывали медикаменты через интернет или обращались в страховую компанию.
Благовещенский собор и церковь Всемилостивого Спаса - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00Туризм
"Хоть плачь, но ступай в Киржач": чем интересен этот небольшой город
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмОтдых
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава непризнанной НКР заявил о готовности соблюдать перемирие в Карабахе
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния