https://ria.ru/20201025/puteshestviya-1581178310.html

Названы популярные маршруты для путешествий на День народного единства

Названные самые востребованные направления, которые выбрали туристы для путешествий на День народного единства, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T09:14

2020-10-25T09:14

2020-10-25T09:14

туризм

туризм

новости - туризм

москва

уфа

новосибирск

кемерово

краснодар

астрахань

сочи

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. </strong>Названные самые востребованные направления, которые выбрали туристы для путешествий на День народного единства, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований за период с 31 октября по 8 ноября и выяснили, что чаще всего пользователи ищут авиабилеты с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Новосибирска. Поэтому компания выбрала самые выгодные маршруты из этих городов."В этом году День народного единства выпадает на среду. Можно взять два дня отпуска до или после праздника, объединив поездку с выходными, то есть путешествие может длиться целых пять дней", — говорит руководитель пресс-службы онлайн-сервиса Елена Шелехова. Наиболее бюджетные предложения доступны жителям Москвы: в начале ноября они могут отправиться на самолете в Ярославль за две тысячи рублей, в Псков — за 2,1 тысячи рублей, а в Курган — за 2,4 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется перелет в Санкт-Петербург – 2,7 тысячи рублей.Из Северной столицы на ноябрьские праздники дешевле всего лететь в Москву: билет в оба конца будет стоить всего в 2,2 тысячи рублей. Другие путешествия несколько дороже: за четыре тысячи рублей можно посмотреть Ярославль, а добавив еще 600 рублей – Уфу, Калининград и Киров.Жителям Сочи выгоднее всего путешествовать в города, расположенные не слишком далеко: в Ростов-на-Дону и Краснодар – за 3,2 тысячи рублей. Около четырех тысяч рублей стоят перелеты во Владикавказ, Махачкалу и Минеральные Воды.Из Краснодара самой экономичной окажется поездка в Астрахань — три тысячи рублей за билет в оба конца. За сумму меньше четырех тысяч рублей туристам доступны Набережные Челны, Казань и Москва.Для жителей Новосибирска дешевле всего лететь в Кемерово — билеты можно найти всего за 2,5 тысячи рублей. Остальные путешествия обойдутся дороже: пять-шесть тысяч рублей стоит перелет в Новокузнецк и Омск, около восьми тысяч – в Барнаул и Москву.

https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

москва

уфа

новосибирск

кемерово

краснодар

астрахань

сочи

минеральные воды

владикавказ

махачкала

барнаул

санкт-петербург

казань

набережные челны

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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