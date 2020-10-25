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Туризм
https://ria.ru/20201025/puteshestviya-1581178310.html
Названы популярные маршруты для путешествий на День народного единства
Названные самые востребованные направления, которые выбрали туристы для путешествий на День народного единства, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:14
2020-10-25T09:14
туризм
туризм
новости - туризм
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кемерово
краснодар
астрахань
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. </strong>Названные самые востребованные направления, которые выбрали туристы для путешествий на День народного единства, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований за период с 31 октября по 8 ноября и выяснили, что чаще всего пользователи ищут авиабилеты с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Новосибирска. Поэтому компания выбрала самые выгодные маршруты из этих городов."В этом году День народного единства выпадает на среду. Можно взять два дня отпуска до или после праздника, объединив поездку с выходными, то есть путешествие может длиться целых пять дней", — говорит руководитель пресс-службы онлайн-сервиса Елена Шелехова. Наиболее бюджетные предложения доступны жителям Москвы: в начале ноября они могут отправиться на самолете в Ярославль за две тысячи рублей, в Псков — за 2,1 тысячи рублей, а в Курган — за 2,4 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется перелет в Санкт-Петербург – 2,7 тысячи рублей.Из Северной столицы на ноябрьские праздники дешевле всего лететь в Москву: билет в оба конца будет стоить всего в 2,2 тысячи рублей. Другие путешествия несколько дороже: за четыре тысячи рублей можно посмотреть Ярославль, а добавив еще 600 рублей – Уфу, Калининград и Киров.Жителям Сочи выгоднее всего путешествовать в города, расположенные не слишком далеко: в Ростов-на-Дону и Краснодар – за 3,2 тысячи рублей. Около четырех тысяч рублей стоят перелеты во Владикавказ, Махачкалу и Минеральные Воды.Из Краснодара самой экономичной окажется поездка в Астрахань — три тысячи рублей за билет в оба конца. За сумму меньше четырех тысяч рублей туристам доступны Набережные Челны, Казань и Москва.Для жителей Новосибирска дешевле всего лететь в Кемерово — билеты можно найти всего за 2,5 тысячи рублей. Остальные путешествия обойдутся дороже: пять-шесть тысяч рублей стоит перелет в Новокузнецк и Омск, около восьми тысяч – в Барнаул и Москву.
https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html
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туризм, новости - туризм, москва, уфа, новосибирск, кемерово, краснодар, астрахань, сочи, минеральные воды, владикавказ, махачкала, барнаул, санкт-петербург, казань, набережные челны

Названы популярные маршруты для путешествий на День народного единства

09:14 25.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Названные самые востребованные направления, которые выбрали туристы для путешествий на День народного единства, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований за период с 31 октября по 8 ноября и выяснили, что чаще всего пользователи ищут авиабилеты с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Новосибирска. Поэтому компания выбрала самые выгодные маршруты из этих городов.
"В этом году День народного единства выпадает на среду. Можно взять два дня отпуска до или после праздника, объединив поездку с выходными, то есть путешествие может длиться целых пять дней", — говорит руководитель пресс-службы онлайн-сервиса Елена Шелехова.
Наиболее бюджетные предложения доступны жителям Москвы: в начале ноября они могут отправиться на самолете в Ярославль за две тысячи рублей, в Псков — за 2,1 тысячи рублей, а в Курган — за 2,4 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется перелет в Санкт-Петербург – 2,7 тысячи рублей.
Из Северной столицы на ноябрьские праздники дешевле всего лететь в Москву: билет в оба конца будет стоить всего в 2,2 тысячи рублей. Другие путешествия несколько дороже: за четыре тысячи рублей можно посмотреть Ярославль, а добавив еще 600 рублей – Уфу, Калининград и Киров.
Жителям Сочи выгоднее всего путешествовать в города, расположенные не слишком далеко: в Ростов-на-Дону и Краснодар – за 3,2 тысячи рублей. Около четырех тысяч рублей стоят перелеты во Владикавказ, Махачкалу и Минеральные Воды.
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Для жителей Новосибирска дешевле всего лететь в Кемерово — билеты можно найти всего за 2,5 тысячи рублей. Остальные путешествия обойдутся дороже: пять-шесть тысяч рублей стоит перелет в Новокузнецк и Омск, около восьми тысяч – в Барнаул и Москву.
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