https://ria.ru/20201025/pokhmele-1581420469.html

Назван быстрый способ избавиться от похмелья

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T09:57

2020-10-25T09:57

2020-10-25T10:18

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя. По его словам, в первую очередь стоит принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.Казанцев отметил, что при похмелье также важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть непережаренный омлет.В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/pokhmele-1578122286.html

https://ria.ru/20200818/1575935206.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество