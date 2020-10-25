https://ria.ru/20201025/pokhmele-1581420469.html
Назван быстрый способ избавиться от похмелья
Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:57
2020-10-25T09:57
2020-10-25T10:18
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/41/1563204147_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_0d0d0811b5fef533a347854e45058331.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя. По его словам, в первую очередь стоит принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.Казанцев отметил, что при похмелье также важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть непережаренный омлет.В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/pokhmele-1578122286.html
https://ria.ru/20200818/1575935206.html
Володя Титищев
Лучше три четыре банки охоты выпить от похмелья. Результат с первой банки
74
Sergej Sidorovič
Стакан водки и огурчик,рецепт на все времена.
70
32
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/41/1563204147_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_51ea7d195ddcc97ac78a666a72dad979.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя.
По его словам, в первую очередь стоит принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.
"Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания", — сказал врач в комментарии Пятому каналу.
Казанцев отметил, что при похмелье также важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть непережаренный омлет.
В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.
"Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию", — уточнил он.
Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил врач.