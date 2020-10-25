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Назван быстрый способ избавиться от похмелья
Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:57
2020-10-25T10:18
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя. По его словам, в первую очередь стоит принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.Казанцев отметил, что при похмелье также важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть непережаренный омлет.В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/pokhmele-1578122286.html
https://ria.ru/20200818/1575935206.html
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здоровье, общество

Назван быстрый способ избавиться от похмелья

09:57 25.10.2020 (обновлено: 10:18 25.10.2020)
 
© Depositphotos / serezniyДевушка в офисе после праздника
Девушка в офисе после праздника - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Depositphotos / serezniy
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро восстановить организм после выпитого накануне алкоголя.
По его словам, в первую очередь стоит принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду на пять секунд. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

"Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания", — сказал врач в комментарии Пятому каналу.

Казанцев отметил, что при похмелье также важно правильно позавтракать. Одним из вариантов может быть непережаренный омлет.
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В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.

"Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию", — уточнил он.

Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил врач.
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