https://ria.ru/20201025/minsk-1581432596.html

В Минске начались проблемы с доступом в мобильный интернет

Проблемы с доступом в мобильный интернет начались в Минске, затруднения наблюдаются как минимум у клиентов двух крупнейших сотовых операторов страны - МТС и А1, РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T12:10

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2020-10-25T12:50

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт - РИА Новости.</strong> Проблемы с доступом в мобильный интернет начались в Минске, затруднения наблюдаются как минимум у клиентов двух крупнейших сотовых операторов страны - МТС и А1, передает корреспондент РИА Новости.В частности, не открываются сайты и не работают мессенджеры как у пользователей в центре белорусской столицы, так и на ее окраине.Белорусский оператор МТС подтвердил, что ограничил доступ в интернет в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> из-за мероприятий госорганов по обеспечению нацбезопасности. "Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", - говорится в сообщении компании в <a href="https://twitter.com/by_mts" target="_blank">Twitter</a>.Оператор А1 проинформировал в <a href="https://twitter.com/a1belarus" target="_blank">Twitter</a>, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - поясняется в сообщении.В воскресенье в Минске традиционно наблюдаются сбои в предоставлении услуги мобильного доступа в интернет. По воскресеньям белорусская оппозиция проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции протеста - марши. Наиболее крупные акции проходят в Минске.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она щаявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/belorussiya-1581431952.html

Арсений Новиков Правильно делают что осложняют жизнь провокаторам. 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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