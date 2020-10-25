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https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581463711.html
Премьер Болгарии заразился коронавирусом
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, уходивший ранее на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, заявил, что его тест на коронавирус в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:17
2020-10-25T17:34
распространение нового коронавируса
бойко борисов
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисов</a>, уходивший ранее на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, заявил, что его тест на коронавирус в воскресенье показал положительный результат."Несмотря на то, что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я еще в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат", - написал премьер в своем официальном аккаунте в <a href="https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/2916251241936260" target="_blank">Facebook</a>. Он отметил, что в целом чувствует "общее недомогание" и сейчас находится "на домашнем лечении".В субботу болгарские СМИ сообщили, что Борисов, ушедший днем ранее на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом, закончил карантин после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19. Премьер решил уйти на самоизоляцию после того, как узнал, что замминистра регионального развития Николай Нанков заразился.За последние сутки медики в Болгарии выявили 1043 новых случаев COVID-19. В целом в Болгарии заразились более 37 тысяч, вылечились более 18 тысяч заболевших и 1084 скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581411093.html
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Новости
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РИА Новости
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бойко борисов, болгария, в мире

Премьер Болгарии заразился коронавирусом

17:17 25.10.2020 (обновлено: 17:34 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, уходивший ранее на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, заявил, что его тест на коронавирус в воскресенье показал положительный результат.
"Несмотря на то, что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я еще в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат", - написал премьер в своем официальном аккаунте в Facebook. Он отметил, что в целом чувствует "общее недомогание" и сейчас находится "на домашнем лечении".
В субботу болгарские СМИ сообщили, что Борисов, ушедший днем ранее на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом, закончил карантин после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19. Премьер решил уйти на самоизоляцию после того, как узнал, что замминистра регионального развития Николай Нанков заразился.
За последние сутки медики в Болгарии выявили 1043 новых случаев COVID-19. В целом в Болгарии заразились более 37 тысяч, вылечились более 18 тысяч заболевших и 1084 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Распространение нового коронавирусаБойко БорисовБолгарияВ мире
 
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