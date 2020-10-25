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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581447719.html
В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заражения коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:45
2020-10-25T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения, скончались еще 914 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.Днем ранее сообщалось о 83 757 новых случаях, что стало рекордом с начала эпидемии, и 943 летальных исходах.Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,5 миллиона человек, скончались 224 906 пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 42 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 28 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201025/samolechenie-1581414884.html
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сша
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

14:45 25.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения, скончались еще 914 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Медицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 08:39Распространение нового коронавируса
Названы опасные последствия самолечения COVID-19
Днем ранее сообщалось о 83 757 новых случаях, что стало рекордом с начала эпидемии, и 943 летальных исходах.
Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,5 миллиона человек, скончались 224 906 пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 42 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 28 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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