https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581447719.html

В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:45

2020-10-25T14:45

2020-10-25T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения, скончались еще 914 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.Днем ранее сообщалось о 83 757 новых случаях, что стало рекордом с начала эпидемии, и 943 летальных исходах.Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,5 миллиона человек, скончались 224 906 пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 42 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели свыше 28 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201025/samolechenie-1581414884.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире