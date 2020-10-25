https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581424664.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:40
2020-10-25T10:40
2020-10-25T10:40
распространение нового коронавируса
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп зафиксирован в Чечне (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,4%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Республика Дагестан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,6%",- говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), общество