https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581424157.html
В России за сутки умерли 229 пациентов с коронавирусом
За сутки подтверждены 229 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 26 050, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:36
2020-10-25T10:36
2020-10-25T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> За сутки подтверждены 229 смертей пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, за все время — 26 050, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 229 летальных случаев... За весь период по России умерло 26 050 человек", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество