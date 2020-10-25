https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581419249.html
В Москве за сутки выписали 2614 пациентов после COVID-19
Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 290 тысяч человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:45
2020-10-25T09:45
2020-10-25T09:45
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 290 тысяч человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2614 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество