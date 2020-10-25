Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581419249.html
В Москве за сутки выписали 2614 пациентов после COVID-19
Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 290 тысяч человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:45
2020-10-25T09:45
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275261_0:0:3220:1811_1400x0_80_0_0_89efacb5ee4591fdf13b380b3d034180.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 290 тысяч человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2614 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275261_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_03b35b342912efc00d5212094d340329.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки выписали 2614 пациентов после COVID-19

09:45 25.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в приемном отделении временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник в приемном отделении временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 290 тысяч человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2614 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
21:53Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Лента новостейМолния