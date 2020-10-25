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https://ria.ru/20201025/kinofestival-1581488988.html
Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона "Лето-85"
Победителем XV Римского международного кинофестиваля стал последний фильм известного французского режиссера и сценариста Франсуа Озона "Лето-85", сообщили в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:13
2020-10-25T21:13
культура
кино и сериалы
новости культуры
франсуа озон
рим
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<strong>РИМ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Победителем XV Римского международного кинофестиваля стал последний фильм известного французского режиссера и сценариста Франсуа Озона "Лето-85", сообщили в воскресенье организаторы популярного киносмотра.В отличие от большинства международных кинофестивалей Римский киносмотр, который официально именуется "Праздником кино", не имеет профессионального жюри и конкурсных номинаций. По его итогам организаторы называют лишь один фильм-победитель, который определяется в ходе зрительского голосования.В этом году победу одержал Озон, который снял свою кинокартину по мотивам романа британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле". В свое время книга имела шумный успех. Озон хотел написать сценарий по книге Чемберса для своего кинодебюта, но так и не осуществил эту идею. Теперь же 52-летний кинематографист, чьи работы отличают весьма свободные взгляды на человеческую сексуальность, все-таки решил обратиться к этой истории, перенеся ее действие в Нормандию.Всего на "Празднике кино", который был основан в 2006 году, зрители смогли увидеть новые фильмы, созданные кинематографистами из более чем 20 стран. В официальной программе римского форума были 24 киноленты; российские фильмы на сей раз здесь не представлены. Еще пять кинокартин, премьера которых состоялась на других международных фестивалях, публика смогла посмотреть в традиционной программе "Об этом говорят все". В качестве "специальных событий" в Риме были показаны несколько не совсем обычных фильмов, в частности, ленты, посвященные Папе Римскому Франциску и легендарному итальянскому футболисту Франческо Тотти.
https://ria.ru/20201015/kino-1579744633.html
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кино и сериалы, новости культуры, франсуа озон, рим

Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона "Лето-85"

21:13 25.10.2020
 
© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85 - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© A-One
Читать ria.ru в
РИМ, 25 окт – РИА Новости. Победителем XV Римского международного кинофестиваля стал последний фильм известного французского режиссера и сценариста Франсуа Озона "Лето-85", сообщили в воскресенье организаторы популярного киносмотра.
В отличие от большинства международных кинофестивалей Римский киносмотр, который официально именуется "Праздником кино", не имеет профессионального жюри и конкурсных номинаций. По его итогам организаторы называют лишь один фильм-победитель, который определяется в ходе зрительского голосования.
В этом году победу одержал Озон, который снял свою кинокартину по мотивам романа британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле". В свое время книга имела шумный успех. Озон хотел написать сценарий по книге Чемберса для своего кинодебюта, но так и не осуществил эту идею.
© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85
1 из 3
Кадр из фильма "Лето’85"
© A-One
© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85
2 из 3
Кадр из фильма "Лето’85"
© A-One
© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85
3 из 3
Кадр из фильма "Лето’85"
© A-One
1 из 3
Кадр из фильма "Лето’85"
© A-One
2 из 3
Кадр из фильма "Лето’85"
© A-One
3 из 3
Кадр из фильма "Лето’85"
© A-One
Теперь же 52-летний кинематографист, чьи работы отличают весьма свободные взгляды на человеческую сексуальность, все-таки решил обратиться к этой истории, перенеся ее действие в Нормандию.
Всего на "Празднике кино", который был основан в 2006 году, зрители смогли увидеть новые фильмы, созданные кинематографистами из более чем 20 стран. В официальной программе римского форума были 24 киноленты; российские фильмы на сей раз здесь не представлены. Еще пять кинокартин, премьера которых состоялась на других международных фестивалях, публика смогла посмотреть в традиционной программе "Об этом говорят все". В качестве "специальных событий" в Риме были показаны несколько не совсем обычных фильмов, в частности, ленты, посвященные Папе Римскому Франциску и легендарному итальянскому футболисту Франческо Тотти.
Кадр из фильма Лето’85 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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