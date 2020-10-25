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https://ria.ru/20201025/khabib-nurmagomedov-1581433158.html
"Герой": знаменитости поздравили Хабиба Нурмагомедова с победой
Знаменитости поздравили в Сети россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи. Вчера на "Бойцовском острове" в Абу-Даби он защитил... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:10
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криштиану роналду
алексей воробьев
оскар кучера
джастин гэтжи
смешанные боевые искусства (мма)
знаменитости
хабиб нурмагомедов
звезды
иосиф пригожин
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Знаменитости поздравили в Сети россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи. Вчера на "Бойцовском острове" в Абу-Даби он <a href="https://rsport.ria.ru/20201024/khabib-1581261577.html" target="_blank">защитил</a> чемпионский пояс UFC в легком весе, а также объявил о завершении карьеры. Кто болел за Нурмагомедова, — в подборке РИА Новости. Криштиану Роналду Иосиф ПригожинОлег ГазмановАндрей МерзликинМария КожевниковаОскар КучераРодион ГазмановГлюкозаАлексей ВоробьевСтанислав Пьеха
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криштиану роналду, алексей воробьев, оскар кучера, джастин гэтжи, смешанные боевые искусства (мма), знаменитости, хабиб нурмагомедов, звезды, иосиф пригожин

"Герой": знаменитости поздравили Хабиба Нурмагомедова с победой

17:10 25.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкП/к бойца ММА Х. Нурмагомедова
П/к бойца ММА Х. Нурмагомедова - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Знаменитости поздравили в Сети россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи. Вчера на "Бойцовском острове" в Абу-Даби он защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, а также объявил о завершении карьеры. Кто болел за Нурмагомедова, — в подборке РИА Новости.

Криштиану Роналду

© Фото : cristianoСкрин сторис из инстаграма футболиста Криштиану Роналду
Скрин сторис из инстаграма футболиста Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : cristiano
Скрин сторис из инстаграма футболиста Криштиану Роналду
"Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой".
Криштиану Роналду
футболист, модель

Иосиф Пригожин

"Хабиб настоящий герой! Победил не просто спортсмен, победила личность. Вот на таких ребят, как Хабиб, молодое поколение должно равняться. Я уверен, что его отец, наблюдая за ним с небес, гордится своим достойнейшим сыном. Спасибо от всех отцов за победу".
Иосиф Пригожин
продюсер

Олег Газманов

"Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта непобежденным в расцвете сил. Спасибо тебе воин спорта за победы, благородство и отношение к родителям, как пример настоящего мужчины. В активе 32-летнего Нурмагомедова стало 29 побед в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.
Олег Газманов
певец и композитор

Андрей Мерзликин

"Спасибо за бой и слова после боя".
Андрей Мерзликин
актер

Мария Кожевникова

© Фото : mkozhevnikovaСкрин сторис из инстаграма Марии Кожевниковой
Скрин сторис из инстаграма Марии Кожевниковой - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : mkozhevnikova
Скрин сторис из инстаграма Марии Кожевниковой
"Достойный и непобедимый сын своего отца!"
Мария Кожевникова
актриса

Оскар Кучера

"Отличный бой! Ну и речь после, конечно, порвала до слез. Непобедимый! 29:0! Поздравляю с победой".
Оскар Кучера
актер, телеведущий

Родион Газманов

"С одной стороны, жалко, что так быстро все закончилось, с другой — победа крутая и убедительная. Хабиб Нурмагомедов, браво!"
Родион Газманов
певец

Глюкоза

© Фото : glukozamusicСкрин сторис из инстаграма певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова)
Скрин сторис из инстаграма певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : glukozamusic
Скрин сторис из инстаграма певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова)

"Великий навсегда!"

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)
певица

Алексей Воробьев

© Фото : mr.alexsparrowСкрин сторис из инстаграма певца и актера Алексея Воробьева
Скрин сторис из инстаграма певца и актера Алексея Воробьева - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : mr.alexsparrow
Скрин сторис из инстаграма певца и актера Алексея Воробьева
"Легенда".
Алексей Воробьев
певец и актер

Станислав Пьеха

"Так мы и смотрели последний бой Хабиба Нурмагомедова. Ну что сказать, лучший в этом спорте. Поздравляем, чемпион!"
Станислав Пьеха
певец
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 15:30
Человек-эпоха: Хабиб Нурмагомедов завершил великую карьеру
 
ШоубизКриштиану РоналдуАлексей ВоробьевОскар КучераДжастин ГэтжиСмешанные боевые искусства (ММА)ЗнаменитостиХабиб НурмагомедовзвездыИосиф Пригожин
 
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