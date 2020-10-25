https://ria.ru/20201025/khabib-nurmagomedov-1581433158.html

"Герой": знаменитости поздравили Хабиба Нурмагомедова с победой

Знаменитости поздравили в Сети россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи. Вчера на "Бойцовском острове" в Абу-Даби он защитил... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:10

2020-10-25T17:10

2020-10-25T17:10

криштиану роналду

алексей воробьев

оскар кучера

джастин гэтжи

смешанные боевые искусства (мма)

знаменитости

хабиб нурмагомедов

звезды

иосиф пригожин

шоубиз

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Знаменитости поздравили в Сети россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи. Вчера на "Бойцовском острове" в Абу-Даби он <a href="https://rsport.ria.ru/20201024/khabib-1581261577.html" target="_blank">защитил</a> чемпионский пояс UFC в легком весе, а также объявил о завершении карьеры. Кто болел за Нурмагомедова, — в подборке РИА Новости. Криштиану Роналду Иосиф ПригожинОлег ГазмановАндрей МерзликинМария КожевниковаОскар КучераРодион ГазмановГлюкозаАлексей ВоробьевСтанислав Пьеха

https://rsport.ria.ru/20201025/khabib-1581445755.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криштиану роналду, алексей воробьев, оскар кучера, джастин гэтжи, смешанные боевые искусства (мма), знаменитости, хабиб нурмагомедов, звезды, иосиф пригожин