"Герой": знаменитости поздравили Хабиба Нурмагомедова с победой
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Знаменитости поздравили в Сети россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи. Вчера на "Бойцовском острове" в Абу-Даби он защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, а также объявил о завершении карьеры. Кто болел за Нурмагомедова, — в подборке РИА Новости.
Криштиану Роналду
Скрин сторис из инстаграма футболиста Криштиану Роналду
"Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой".
Иосиф Пригожин
"Хабиб настоящий герой! Победил не просто спортсмен, победила личность. Вот на таких ребят, как Хабиб, молодое поколение должно равняться. Я уверен, что его отец, наблюдая за ним с небес, гордится своим достойнейшим сыном. Спасибо от всех отцов за победу".
Олег Газманов
"Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта непобежденным в расцвете сил. Спасибо тебе воин спорта за победы, благородство и отношение к родителям, как пример настоящего мужчины. В активе 32-летнего Нурмагомедова стало 29 побед в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.
Андрей Мерзликин
"Спасибо за бой и слова после боя".
Мария Кожевникова
Скрин сторис из инстаграма Марии Кожевниковой
"Достойный и непобедимый сын своего отца!"
Оскар Кучера
"Отличный бой! Ну и речь после, конечно, порвала до слез. Непобедимый! 29:0! Поздравляю с победой".
Родион Газманов
"С одной стороны, жалко, что так быстро все закончилось, с другой — победа крутая и убедительная. Хабиб Нурмагомедов, браво!"
Глюкоза
Скрин сторис из инстаграма певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова)
"Великий навсегда!"
Алексей Воробьев
Скрин сторис из инстаграма певца и актера Алексея Воробьева
"Легенда".
Станислав Пьеха
"Так мы и смотрели последний бой Хабиба Нурмагомедова. Ну что сказать, лучший в этом спорте. Поздравляем, чемпион!"