В Баку заявили о продвижении военных в трех районах Карабаха
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии на территории села Талыш
ГЯНДЖА (Азербайджан), 25 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны в ходе боев в Нагорном Карабахе в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах.
Утром в воскресенье власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляли, что в ночь на воскресенье азербайджанские военные обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в Карабахе. По их данным, артиллерия была применена против сел Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района, потерь и пострадавших среди гражданского населения нет.
"В течение всего дня 24 октября и в ночь на 25-е боевые действия различной интенсивности продолжались на направлениях Агдере, Ходжавенд, Физули, Гадрут, Губадлы и Лачин. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, минометов, пушек", - сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Отмечается, что подразделения армии Азербайджана продвинулись вперед на позиции в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском районах. Военные заявляют о большом числе погибших и раненых среди армянских военных. По их данным, за сутки азербайджанские военные вывели из строя два танка армянских ВС, а также два БМП, четыре пушки Д-30, установку "Гиацинт-Б", семь единиц военной техники. "Сейчас бои продолжаются на всей линии фронта", - резюмировало азербайджанское Минобороны. Как заявляет ведомство, подразделения Первого батальона 543-го полка ВС Армении отступили в районе Губадлы, неся потери.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.