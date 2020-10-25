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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581417373.html
В Баку заявили о продвижении военных в трех районах Карабаха
Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны в ходе боев в Нагорном Карабахе в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:14
2020-10-25T09:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 25 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что армия страны в ходе боев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах.Утром в воскресенье власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявляли, что в ночь на воскресенье азербайджанские военные обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в Карабахе. По их данным, артиллерия была применена против сел Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района, потерь и пострадавших среди гражданского населения нет."В течение всего дня 24 октября и в ночь на 25-е боевые действия различной интенсивности продолжались на направлениях Агдере, Ходжавенд, Физули, Гадрут, Губадлы и Лачин. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, минометов, пушек", - сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.Отмечается, что подразделения армии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> продвинулись вперед на позиции в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском районах. Военные заявляют о большом числе погибших и раненых среди армянских военных. По их данным, за сутки азербайджанские военные вывели из строя два танка армянских ВС, а также два БМП, четыре пушки Д-30, установку "Гиацинт-Б", семь единиц военной техники. "Сейчас бои продолжаются на всей линии фронта", - резюмировало азербайджанское Минобороны. Как заявляет ведомство, подразделения Первого батальона 543-го полка ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> отступили в районе Губадлы, неся потери.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581416747.html
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581355353.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили о продвижении военных в трех районах Карабаха

09:14 25.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии на территории села Талыш
Военнослужащие азербайджанской армии на территории села Талыш - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ГЯНДЖА (Азербайджан), 25 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны в ходе боев в Нагорном Карабахе в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах.
Утром в воскресенье власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляли, что в ночь на воскресенье азербайджанские военные обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в Карабахе. По их данным, артиллерия была применена против сел Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района, потерь и пострадавших среди гражданского населения нет.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
09:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе заявили об обстрелах со стороны Азербайджана
"В течение всего дня 24 октября и в ночь на 25-е боевые действия различной интенсивности продолжались на направлениях Агдере, Ходжавенд, Физули, Гадрут, Губадлы и Лачин. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, минометов, пушек", - сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Отмечается, что подразделения армии Азербайджана продвинулись вперед на позиции в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском районах. Военные заявляют о большом числе погибших и раненых среди армянских военных. По их данным, за сутки азербайджанские военные вывели из строя два танка армянских ВС, а также два БМП, четыре пушки Д-30, установку "Гиацинт-Б", семь единиц военной техники. "Сейчас бои продолжаются на всей линии фронта", - резюмировало азербайджанское Минобороны. Как заявляет ведомство, подразделения Первого батальона 543-го полка ВС Армении отступили в районе Губадлы, неся потери.
Захваченный армянскими силами азербайджанский танк Т-90 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 17:47Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван заявил об уничтожении 600 единиц азербайджанской бронетехники
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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