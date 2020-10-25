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https://ria.ru/20201025/ivanovo-1581423129.html
Стали известны подробности ДТП с четырьмя погибшими под Иваново
Водитель иномарки, врезавшейся в столб под Иваново, в результате чего погибли четыре человека, был лишен прав летом этого года, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:30
2020-10-25T17:58
ивановская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Водитель иномарки, врезавшейся в столб под <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, в результате чего погибли четыре человека, был лишен прав летом этого года, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.Ранее УМВД сообщило, что иномарка врезалась в столб в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>, четыре человека погибли. ДТП произошло около пяти утра на автодороге по направлению к Кохме. Удар был такой силы, что девушка-пассажир вылетела из салона авто, ее тело нашли в придорожном лесу. Установлена личность водителя — им оказался житель Кохмы."Двадцатилетний парень, управлявший разбившимся BMW, получил водительское удостоверение год назад. Минувшим летом он был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя", — отметил представитель полиции.Он добавил, что автомобиль, на котором парень разбился, принадлежал его родителям. Кроме того, он уточнил, что погибшие — трое молодых людей и восемнадцатилетняя девушка. Еще одна девушка госпитализирована.
https://ria.ru/20201024/karshering-1581347150.html
Бетонный столб и отсутствие ограждения вдоль дороги послужили причиной гибели. В машине были и те, кто ничего не нарушал. Ради таких и надо делать дороги безопасными. Что толку с запретов и ограничений? Пьяному они - не помогут.
29
Как теперь родителям молодого человека, наверняка людям небедным, жить с таким грузом на душе?
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ивановская область
РИА Новости
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ивановская область, происшествия

Стали известны подробности ДТП с четырьмя погибшими под Иваново

10:30 25.10.2020 (обновлено: 17:58 25.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииДТП в Ивановской области
ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : МЧС России
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БРЯНСК, 25 окт — РИА Новости. Водитель иномарки, врезавшейся в столб под Иваново, в результате чего погибли четыре человека, был лишен прав летом этого года, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.
Ранее УМВД сообщило, что иномарка врезалась в столб в Ивановской области, четыре человека погибли. ДТП произошло около пяти утра на автодороге по направлению к Кохме. Удар был такой силы, что девушка-пассажир вылетела из салона авто, ее тело нашли в придорожном лесу. Установлена личность водителя — им оказался житель Кохмы.
"Двадцатилетний парень, управлявший разбившимся BMW, получил водительское удостоверение год назад. Минувшим летом он был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя", — отметил представитель полиции.
Он добавил, что автомобиль, на котором парень разбился, принадлежал его родителям. Кроме того, он уточнил, что погибшие — трое молодых людей и восемнадцатилетняя девушка. Еще одна девушка госпитализирована.
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Ивановская областьПроисшествия
 
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