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В Италии умер участник Движения Сопротивления по прозвищу Дьявол
Видный деятель Движения Сопротивления Джермано Николини, которому через месяц должен был исполниться 101 год, скончался в субботу вечером в городе Корреджо на... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:43
2020-10-25T12:43
эмилия-романья
рим
италия
в мире
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<strong>РИМ, 25 окт – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Видный деятель Движения Сопротивления Джермано Николини, которому через месяц должен был исполниться 101 год, скончался в субботу вечером в городе Корреджо на севере <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, сообщили местный информационный портал nextstopreggio.В годы Второй мировой войны Николини был арестован немецкими оккупантами в <a href="http://ria.ru/location_Roma/" target="_blank" data-auto="true">Риме</a>, но бежал из тюрьмы и ушел в партизаны. Он был широко известен в области <a href="http://ria.ru/location_Emilia_Romagna/" target="_blank" data-auto="true">Эмилия-Романья</a> в качестве командира батальона под боевым позывным Дьявол. Вскоре после окончания войны партизан стал мэром города Корреджо.В 1947 году Николини был несправедливо обвинен в убийстве местного священника Умберто Пессины и приговорен к 22 годам лишения свободы. После десяти лет, проведенных в тюрьме, он был досрочно освобожден. Однако полностью бывший мэр был оправдан судом лишь в 1994 году, когда настоящий убийца священника признал свою вину.Как рассказал Николини в одном из интервью, его "называют частью истории Италии": "возможно, это так", но точно то, что "я провел в тюрьме десять лет, будучи невиновным" и "не перестал быть тем, кто я есть, – антифашистом, демократом, партизаном Сопротивления".
https://ria.ru/20200324/1569045513.html
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эмилия-романья, рим, италия, в мире

В Италии умер участник Движения Сопротивления по прозвищу Дьявол

12:43 25.10.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Corrado Nuccini / Видный деятель Движения Сопротивления Джермано Николини
Видный деятель Движения Сопротивления Джермано Николини - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
CC BY-SA 2.0 / Corrado Nuccini /
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РИМ, 25 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Видный деятель Движения Сопротивления Джермано Николини, которому через месяц должен был исполниться 101 год, скончался в субботу вечером в городе Корреджо на севере Италии, сообщили местный информационный портал nextstopreggio.
В годы Второй мировой войны Николини был арестован немецкими оккупантами в Риме, но бежал из тюрьмы и ушел в партизаны. Он был широко известен в области Эмилия-Романья в качестве командира батальона под боевым позывным Дьявол. Вскоре после окончания войны партизан стал мэром города Корреджо.
В 1947 году Николини был несправедливо обвинен в убийстве местного священника Умберто Пессины и приговорен к 22 годам лишения свободы. После десяти лет, проведенных в тюрьме, он был досрочно освобожден. Однако полностью бывший мэр был оправдан судом лишь в 1994 году, когда настоящий убийца священника признал свою вину.
Как рассказал Николини в одном из интервью, его "называют частью истории Италии": "возможно, это так", но точно то, что "я провел в тюрьме десять лет, будучи невиновным" и "не перестал быть тем, кто я есть, – антифашистом, демократом, партизаном Сопротивления".
Ветеран Движения Сопротивления в Италии, друг РФ Анджелина Де Липсис - РИА Новости, 1920, 24.03.2020
24 марта, 00:01
В Риме умерла ветеран Движения сопротивления в Италии Де Липсис
 
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