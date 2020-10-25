https://ria.ru/20201025/italiya-1581435606.html

В Италии умер участник Движения Сопротивления по прозвищу Дьявол

Видный деятель Движения Сопротивления Джермано Николини, которому через месяц должен был исполниться 101 год, скончался в субботу вечером в городе Корреджо на... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T12:43

2020-10-25T12:43

2020-10-25T12:43

эмилия-романья

рим

италия

в мире

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<strong>РИМ, 25 окт – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Видный деятель Движения Сопротивления Джермано Николини, которому через месяц должен был исполниться 101 год, скончался в субботу вечером в городе Корреджо на севере <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, сообщили местный информационный портал nextstopreggio.В годы Второй мировой войны Николини был арестован немецкими оккупантами в <a href="http://ria.ru/location_Roma/" target="_blank" data-auto="true">Риме</a>, но бежал из тюрьмы и ушел в партизаны. Он был широко известен в области <a href="http://ria.ru/location_Emilia_Romagna/" target="_blank" data-auto="true">Эмилия-Романья</a> в качестве командира батальона под боевым позывным Дьявол. Вскоре после окончания войны партизан стал мэром города Корреджо.В 1947 году Николини был несправедливо обвинен в убийстве местного священника Умберто Пессины и приговорен к 22 годам лишения свободы. После десяти лет, проведенных в тюрьме, он был досрочно освобожден. Однако полностью бывший мэр был оправдан судом лишь в 1994 году, когда настоящий убийца священника признал свою вину.Как рассказал Николини в одном из интервью, его "называют частью истории Италии": "возможно, это так", но точно то, что "я провел в тюрьме десять лет, будучи невиновным" и "не перестал быть тем, кто я есть, – антифашистом, демократом, партизаном Сопротивления".

https://ria.ru/20200324/1569045513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмилия-романья, рим, италия, в мире