https://ria.ru/20201025/belorussiya-1581452974.html

Жириновский пожелал белорусам спокойной жизни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с истечением срока "народного ультиматума" в Белоруссии выразил надежду, что 26 октября в стране не прольется кровь, и... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:37

2020-10-25T15:37

2020-10-25T15:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

сергей фургал

лдпр

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> в связи с истечением срока "народного ультиматума" в Белоруссии выразил надежду, что 26 октября в стране не прольется кровь, и власти в рамках закона сделают все, чтобы предотвратить противоправные действия оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что, если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".Жириновский в воскресенье провел встречу с избирателями напротив посольства Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Встреча посвящена необычному событию: определенные антибелорусские центры объявили, что сегодня заканчивается ультиматум, и завтра они планируют антигосударственные акции на территории Белоруссии... Мы категорически против того, чтобы завтра в Белоруссии кто-то совершал действия, которые могли бы привести к экономическим потерям, людским потерям... Все это приведет к тому, что может начаться гражданская война, которая самая жестокая", - сказал Жириновский.Парламентарий отметил, что новая власть хороша, если только она сформирована в рамках закона. Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> выразил надежду, что действующая власть Белоруссии завтра применит все действия в рамках закона, чтобы предотвратить любые попытки захвата государственных учреждений и так далее."Пожелаем завтра спокойной жизни жителям Белоруссии, чтобы не пролилась кровь, чтобы никого не убили, чтобы белорусы наконец вместе приняли решение. Да, Лукашенко вам надоел, конечно, он уйдет. Но важно, чтобы вместо него к вам не пришли, как у нас вместо царя пришел Свердлов, Ленин, Сталин, Бухарины", - добавил Жириновский.На мероприятии присутствовали депутаты фракции ЛДПР, сторонники партии, а также сын экс-губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> Кирилл.После завершения выступления Жириновский попросил у проходившей мимо девушки с собакой сделать фото с псом."Давай позируй, тебя весь мир узнает", - сказал лидер ЛДПР.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201025/minsk-1581427664.html

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html

https://ria.ru/20201025/bunt-1581326796.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, сергей фургал, лдпр, белоруссия, в мире