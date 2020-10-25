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Трехлетняя девочка проглотила батарейку и умерла
Трехлетняя австралийка Бритни Конуэй умерла через несколько дней после того, как проглотила батарейку. Об этом сообщает ABC. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:03
2020-10-25T15:03
здоровье - общество
австралия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Трехлетняя австралийка Бритни Конуэй умерла через несколько дней после того, как проглотила батарейку. Об этом сообщает <a href="https://www.abc.net.au" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a>. Родители ребенка обратились к медикам после того, как девочку стало тошнить. Они не подозревали, что дочь могла что-то съесть."Я только что дала ей леденец и подумала, что она отгрызла слишком большой кусок и проглотила. Я посадила ее в гостиной и стала наблюдать. Затем ее вырвало еще два раза, и я вызвала врача. Но он просто подумал, что это пищевое отравление", — рассказала мать ребенка.На следующий день у Бритни заболело горло и внезапно началось кровотечение из носа. Кроме того, она жаловалась на сильную боль в груди. Родители отвезли ее в больницу.Однако врачи, не сделав рентген, заявили, что у девочки вирус и отправили ее домой. После возвращения состояние ребенка продолжило ухудшаться. Спустя несколько дней мать нашла Бритни лежащей в луже крови, после чего вызвала скорую. Выяснилось, что девочка проглотила часовую батарейку, которая прожгла ей пищевод и попала в аорту. Ребенку сделали две операции, но спасти Бритни так и не удалось.
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австралия
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здоровье - общество, австралия, в мире

Трехлетняя девочка проглотила батарейку и умерла

15:03 25.10.2020
 
© Fotolia / Robert NeumannБатарейки
Батарейки - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Fotolia / Robert Neumann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Трехлетняя австралийка Бритни Конуэй умерла через несколько дней после того, как проглотила батарейку. Об этом сообщает ABC.
Родители ребенка обратились к медикам после того, как девочку стало тошнить. Они не подозревали, что дочь могла что-то съесть.
"Я только что дала ей леденец и подумала, что она отгрызла слишком большой кусок и проглотила. Я посадила ее в гостиной и стала наблюдать. Затем ее вырвало еще два раза, и я вызвала врача. Но он просто подумал, что это пищевое отравление", — рассказала мать ребенка.
На следующий день у Бритни заболело горло и внезапно началось кровотечение из носа. Кроме того, она жаловалась на сильную боль в груди. Родители отвезли ее в больницу.
Перевязка пациента - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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По рекомендации врачей родственники сутки лили воду на умирающего мужчину
Однако врачи, не сделав рентген, заявили, что у девочки вирус и отправили ее домой. После возвращения состояние ребенка продолжило ухудшаться.
Спустя несколько дней мать нашла Бритни лежащей в луже крови, после чего вызвала скорую. Выяснилось, что девочка проглотила часовую батарейку, которая прожгла ей пищевод и попала в аорту. Ребенку сделали две операции, но спасти Бритни так и не удалось.
 
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