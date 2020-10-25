https://ria.ru/20201025/aktsiya-1581449417.html

В Минске началась несанкционированная акция оппозиции

Шествие сторонников белорусской оппозиции стартовало в воскресенье днем на площади Свободы в центре Минска в сторону стелы "Минск - город-герой", передаёт... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:01

2020-10-25T15:01

2020-10-25T17:23

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт - РИА Новости.</strong> Шествие сторонников белорусской оппозиции стартовало в воскресенье днем на площади Свободы в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в сторону стелы "Минск - город-герой", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Участники несанкционированной протестной акции около 14.00 (время совпадает с московским) начали стягиваться на площадь, которая ранее была объявлена одной из точек сбора демонстрантов. Стоя под бело-красно-белой символикой, они около получаса скандировали протестные лозунги.Прилегающие к площади улицы Интернациональная и Ленина полностью блокированы силовиками. Движение на первой преграждает кордон бойцов внутренних войск, на второй - ОМОН. По мере того, как демонстрантов на площади становилось все больше, сюда прибыли дополнительные подразделения ОМОН, заградительные машины "Рубеж", а также несколько водометов. Силовики имеют при себе щиты и дубинки, спустя некоторое время движение пешеходов по улицам было также перекрыто.Во избежание столкновения с силовиками толпа протестующих приняла решение идти в направлении улицы Немиги, откуда затем они планируют направиться к знаменитой стеле "Минск - город-герой". Параллельно с этим другие колонны демонстрантов также движутся к этой точке через другие улицы города.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/pompeo-lukashenko-1581381198.html

Андрей Зарубин Скоро, очень скоро. Скинут власть Лукашенко и будут судить этих бандитов в погонах 223

il.1964 Этих бандитов которые вышли на несанкционированный митинг надо арестовать и судить. 203

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бойцы ОМОН собрались у места сбора протестующих в Минске К точке сбора протестующих у площади Свободы прибыли дополнительные силы ОМОН, заградительные машины и водомёты. 2020-10-25T15:01 true PT0M53S

"Это наш город!" Жители Минска устроили несанкционированное шествие Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие. 2020-10-25T15:01 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире