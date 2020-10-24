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https://ria.ru/20201024/yanao-1581183222.html
Подростковый бизнес по-ямальски: как юный коммерсант увековечил историю
Принято считать, что современная молодежь в регионах не интересуется тем, как заработать деньги. Бытует мнение, что молодые бизнесмены до 18 лет могут... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:00
2020-10-24T15:38
хорошие новости
хорошие новости
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ноябрьск
бизнес
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Принято считать, что современная молодежь в регионах не интересуется тем, как заработать деньги. Бытует мнение, что молодые бизнесмены до 18 лет могут существовать лишь в условиях мегаполисов или развиваться в TikTok. А вот 17-летний Александр Матчин из Ноябрьска доказал обратное, выбрав, казалось бы, не свойственную молодежи стезю — делать что-то своими руками. Саша решил увековечить создание моста, появления которого жители ждали 40 лет, в коллекции значков.Молодой человек рассказал, что изготовление значков — достаточно сложный процесс. Изделия делятся на три вида — эмалированные, металлические и деревянные, часть товаров производит завод-изготовитель по определенному макету, а деревянные значки делают с помощью станка с ЧПУ, после чего художники вручную наносят краску и лакируют их."Иногда я сам принимаю участие в процессе производства. Делаю примитивные вещи: наношу краску, например. Символичный образ Пуровского моста тоже наносил собственноручно", — поделился Александр.Открытие Пуровского моста — очень важное событие в жизни жителей региона. О его строительстве начали говорить 40 лет назад, однако воплотить проект в жизнь удалось только сейчас. Возведение инженерного сооружения началось в 2018 году и продлилось два года, а движение было торжественно открыто 16 октября 2020 года."События ожидали жители Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов. Мост соединил восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку", — сообщили в правительстве ЯНАО.Александр не только интересуется событиями родного края, он один из самых успешных предпринимателей. Молодой человек занимается созданием значков с 14 лет и преуспел в этом деле. Сложно поверить, что идея создания эксклюзивных эмблем пришла к нему спонтанно.По словам молодого бизнесмена, сейчас он имеет возможность самостоятельно финансировать свои проекты и совершенно не зависит от инвестиций родителей, которые помогали ему на первоначальных этапах. Также он поделился, что пока не может стать участником грантовых конкурсов из-за того, что ему 17 лет. Однако Александр не унывает, считая, что свое дело можно создать с любым объемом первоначальных вложений: "Главное — усердствовать и не расслабляться".Хотя региональные программы по поддержке молодых бизнесменов пока не могут быть полезны Александру в силу его возраста, на Ямале последовательно реализуется комплекс мер помощи предпринимателям в направлениях имущественной, финансовой и информационно-консультационной господдержки. Речь идет об обучающих мероприятиях, грантовых конкурсах, субсидиях, компенсациях и кредитных гарантиях.Например, 5 октября в ноябрьском центре "Мой бизнес" прошли мероприятия, посвященные молодежному предпринимательству.Кроме того, в пресс-службе отметили, что к дополнительным мероприятиям по стимулированию предпринимательской инициативы молодежи в части финансовой поддержки относится окружной конкурс бизнес-проектов "Свое дело", пять финалистов которого получают по гранту в размере одного миллиона рублей от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
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Новости
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хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, бизнес

Подростковый бизнес по-ямальски: как юный коммерсант увековечил историю

08:00 24.10.2020 (обновлено: 15:38 24.10.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАОДеревянные значки "Пуровский мост"
Деревянные значки Пуровский мост - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Принято считать, что современная молодежь в регионах не интересуется тем, как заработать деньги. Бытует мнение, что молодые бизнесмены до 18 лет могут существовать лишь в условиях мегаполисов или развиваться в TikTok. А вот 17-летний Александр Матчин из Ноябрьска доказал обратное, выбрав, казалось бы, не свойственную молодежи стезю — делать что-то своими руками. Саша решил увековечить создание моста, появления которого жители ждали 40 лет, в коллекции значков.
Молодой человек рассказал, что изготовление значков — достаточно сложный процесс. Изделия делятся на три вида — эмалированные, металлические и деревянные, часть товаров производит завод-изготовитель по определенному макету, а деревянные значки делают с помощью станка с ЧПУ, после чего художники вручную наносят краску и лакируют их.
"Иногда я сам принимаю участие в процессе производства. Делаю примитивные вещи: наношу краску, например. Символичный образ Пуровского моста тоже наносил собственноручно", — поделился Александр.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАОАлександр Матчин со значком "Пуровский мост"
Александр Матчин со значком Пуровский мост - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО
Александр Матчин со значком "Пуровский мост"
Открытие Пуровского моста — очень важное событие в жизни жителей региона. О его строительстве начали говорить 40 лет назад, однако воплотить проект в жизнь удалось только сейчас. Возведение инженерного сооружения началось в 2018 году и продлилось два года, а движение было торжественно открыто 16 октября 2020 года.
"События ожидали жители Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов. Мост соединил восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку", — сообщили в правительстве ЯНАО.
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Александр не только интересуется событиями родного края, он один из самых успешных предпринимателей. Молодой человек занимается созданием значков с 14 лет и преуспел в этом деле. Сложно поверить, что идея создания эксклюзивных эмблем пришла к нему спонтанно.

"Сидел в интернете и обратил внимание, что у ямальцев есть запрос на необычные значки. Если есть потребность, будет и предложение. Решили заполнить эту нишу. Сначала продавали готовые изделия, которые закупали большими партиями. Потом решили заняться изготовлением самостоятельно", — рассказал Александр.

По словам молодого бизнесмена, сейчас он имеет возможность самостоятельно финансировать свои проекты и совершенно не зависит от инвестиций родителей, которые помогали ему на первоначальных этапах. Также он поделился, что пока не может стать участником грантовых конкурсов из-за того, что ему 17 лет. Однако Александр не унывает, считая, что свое дело можно создать с любым объемом первоначальных вложений: "Главное — усердствовать и не расслабляться".
Хотя региональные программы по поддержке молодых бизнесменов пока не могут быть полезны Александру в силу его возраста, на Ямале последовательно реализуется комплекс мер помощи предпринимателям в направлениях имущественной, финансовой и информационно-консультационной господдержки. Речь идет об обучающих мероприятиях, грантовых конкурсах, субсидиях, компенсациях и кредитных гарантиях.
Например, 5 октября в ноябрьском центре "Мой бизнес" прошли мероприятия, посвященные молодежному предпринимательству.

"Участники посетили тренинг "Дизайн-мышление" — самый эффективный на нынешний момент метод тестирования прототипа бизнес-идеи для выявления ее недостатков до стадии реализации и воплощения. И поиграли в бизнес-игру "Первый миллион", позволяющую создать действующую бизнес-модель предприятия после этапа прототипирования", — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к дополнительным мероприятиям по стимулированию предпринимательской инициативы молодежи в части финансовой поддержки относится окружной конкурс бизнес-проектов "Свое дело", пять финалистов которого получают по гранту в размере одного миллиона рублей от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
 
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Хорошие новостиХорошие новостиЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)НоябрьскБизнес
 
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