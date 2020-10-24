https://ria.ru/20201024/yanao-1581183222.html

Подростковый бизнес по-ямальски: как юный коммерсант увековечил историю

Принято считать, что современная молодежь в регионах не интересуется тем, как заработать деньги. Бытует мнение, что молодые бизнесмены до 18 лет могут... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

2020-10-24T15:38

хорошие новости

хорошие новости

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ноябрьск

бизнес

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Принято считать, что современная молодежь в регионах не интересуется тем, как заработать деньги. Бытует мнение, что молодые бизнесмены до 18 лет могут существовать лишь в условиях мегаполисов или развиваться в TikTok. А вот 17-летний Александр Матчин из Ноябрьска доказал обратное, выбрав, казалось бы, не свойственную молодежи стезю — делать что-то своими руками. Саша решил увековечить создание моста, появления которого жители ждали 40 лет, в коллекции значков.Молодой человек рассказал, что изготовление значков — достаточно сложный процесс. Изделия делятся на три вида — эмалированные, металлические и деревянные, часть товаров производит завод-изготовитель по определенному макету, а деревянные значки делают с помощью станка с ЧПУ, после чего художники вручную наносят краску и лакируют их."Иногда я сам принимаю участие в процессе производства. Делаю примитивные вещи: наношу краску, например. Символичный образ Пуровского моста тоже наносил собственноручно", — поделился Александр.Открытие Пуровского моста — очень важное событие в жизни жителей региона. О его строительстве начали говорить 40 лет назад, однако воплотить проект в жизнь удалось только сейчас. Возведение инженерного сооружения началось в 2018 году и продлилось два года, а движение было торжественно открыто 16 октября 2020 года."События ожидали жители Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов. Мост соединил восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку", — сообщили в правительстве ЯНАО.Александр не только интересуется событиями родного края, он один из самых успешных предпринимателей. Молодой человек занимается созданием значков с 14 лет и преуспел в этом деле. Сложно поверить, что идея создания эксклюзивных эмблем пришла к нему спонтанно.По словам молодого бизнесмена, сейчас он имеет возможность самостоятельно финансировать свои проекты и совершенно не зависит от инвестиций родителей, которые помогали ему на первоначальных этапах. Также он поделился, что пока не может стать участником грантовых конкурсов из-за того, что ему 17 лет. Однако Александр не унывает, считая, что свое дело можно создать с любым объемом первоначальных вложений: "Главное — усердствовать и не расслабляться".Хотя региональные программы по поддержке молодых бизнесменов пока не могут быть полезны Александру в силу его возраста, на Ямале последовательно реализуется комплекс мер помощи предпринимателям в направлениях имущественной, финансовой и информационно-консультационной господдержки. Речь идет об обучающих мероприятиях, грантовых конкурсах, субсидиях, компенсациях и кредитных гарантиях.Например, 5 октября в ноябрьском центре "Мой бизнес" прошли мероприятия, посвященные молодежному предпринимательству.Кроме того, в пресс-службе отметили, что к дополнительным мероприятиям по стимулированию предпринимательской инициативы молодежи в части финансовой поддержки относится окружной конкурс бизнес-проектов "Свое дело", пять финалистов которого получают по гранту в размере одного миллиона рублей от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

https://ria.ru/20201001/amur-1577952787.html

ноябрьск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, бизнес