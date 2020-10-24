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https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581382603.html
США решительно осудили испытание Турцией С-400
США решительно осуждают испытание Турцией российских ЗРК С-400, заявила в субботу РИА Новости официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T21:36
2020-10-24T21:36
морган ортагус
синоп (провинция)
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
зрк с-300
с-400 «триумф»
министерство обороны сша
нато
реджеп тайип эрдоган
вашингтон (город)
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости.</strong> США решительно осуждают испытание <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> российских ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, заявила в субботу РИА Новости официальный представитель госдепартамента <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>.Ранее президент Турции Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> подтвердил, что турецкие ВС провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города <a href="http://ria.ru/location_Sinop_Province/" target="_blank" data-auto="true">Синоп</a>. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> выступил с резким осуждением этих испытаний. Ранее Эрдоган высказывал готовность Турции купить американские системы <a href="http://ria.ru/product_ZRK_Pehtriot_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">ПВО Patriot</a> при условии передачи технологий."Мы осуждаем решительным образом запуск ракеты С-400 как несовместимый с обязательствами Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединенных Штатов", - сказала она.Ортагус напомнила, что США на разных уровнях вплоть до самых высоких выражали <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> позицию, что приобретение С-400 является недопустимым."Соединенный Штаты ясно выражали ожидания, что С-400 не должны быть введены в строй. Мы также ясно заявляли о потенциальных серьезных последствиях для наших отношений в сфере безопасности, если Турция активирует эту систему", - заявила Ортагус.Анкара отвергает обвинения в том, что, приобретая С-400, она действует вопреки интересам <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявило турецкое военное ведомство. "Турция выполняет все свои обязательства в рамках альянса. Как ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>, которые есть у союзников по НАТО, С-400 будут использоваться отдельно, без интеграции в систему (ПВО) НАТО", - отмечается в заявлении.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581347058.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/s-400-1581237378.html
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синоп (провинция)
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морган ортагус, синоп (провинция), пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300, с-400 «триумф», министерство обороны сша, нато, реджеп тайип эрдоган, вашингтон (город), сша, в мире

США решительно осудили испытание Турцией С-400

21:36 24.10.2020
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США решительно осуждают испытание Турцией российских ЗРК С-400, заявила в субботу РИА Новости официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкие ВС провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города Синоп. Пентагон выступил с резким осуждением этих испытаний. Ранее Эрдоган высказывал готовность Турции купить американские системы ПВО Patriot при условии передачи технологий.
"Мы осуждаем решительным образом запуск ракеты С-400 как несовместимый с обязательствами Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединенных Штатов", - сказала она.
Ортагус напомнила, что США на разных уровнях вплоть до самых высоких выражали Анкаре позицию, что приобретение С-400 является недопустимым.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Минобороны Турции ответило на критику НАТО из-за покупки С-400
"Соединенный Штаты ясно выражали ожидания, что С-400 не должны быть введены в строй. Мы также ясно заявляли о потенциальных серьезных последствиях для наших отношений в сфере безопасности, если Турция активирует эту систему", - заявила Ортагус.
Анкара отвергает обвинения в том, что, приобретая С-400, она действует вопреки интересам НАТО, заявило турецкое военное ведомство. "Турция выполняет все свои обязательства в рамках альянса. Как ЗРК С-300, которые есть у союзников по НАТО, С-400 будут использоваться отдельно, без интеграции в систему (ПВО) НАТО", - отмечается в заявлении.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:27Сказано в эфире
"Есть несколько условий". Военный эксперт о споре Турции и США по С-400Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
 
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Морган ОртагусСиноп (провинция)Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )ЗРК С-300С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганВашингтон (город)СШАВ мире
 
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