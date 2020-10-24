https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581382603.html

США решительно осудили испытание Турцией С-400

США решительно осуждают испытание Турцией российских ЗРК С-400, заявила в субботу РИА Новости официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T21:36

2020-10-24T21:36

2020-10-24T21:36

морган ортагус

синоп (провинция)

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

зрк с-300

с-400 «триумф»

министерство обороны сша

нато

реджеп тайип эрдоган

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости.</strong> США решительно осуждают испытание <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> российских ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, заявила в субботу РИА Новости официальный представитель госдепартамента <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>.Ранее президент Турции Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> подтвердил, что турецкие ВС провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города <a href="http://ria.ru/location_Sinop_Province/" target="_blank" data-auto="true">Синоп</a>. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> выступил с резким осуждением этих испытаний. Ранее Эрдоган высказывал готовность Турции купить американские системы <a href="http://ria.ru/product_ZRK_Pehtriot_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">ПВО Patriot</a> при условии передачи технологий."Мы осуждаем решительным образом запуск ракеты С-400 как несовместимый с обязательствами Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединенных Штатов", - сказала она.Ортагус напомнила, что США на разных уровнях вплоть до самых высоких выражали <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> позицию, что приобретение С-400 является недопустимым."Соединенный Штаты ясно выражали ожидания, что С-400 не должны быть введены в строй. Мы также ясно заявляли о потенциальных серьезных последствиях для наших отношений в сфере безопасности, если Турция активирует эту систему", - заявила Ортагус.Анкара отвергает обвинения в том, что, приобретая С-400, она действует вопреки интересам <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявило турецкое военное ведомство. "Турция выполняет все свои обязательства в рамках альянса. Как ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>, которые есть у союзников по НАТО, С-400 будут использоваться отдельно, без интеграции в систему (ПВО) НАТО", - отмечается в заявлении.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581347058.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/s-400-1581237378.html

2

синоп (провинция)

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морган ортагус, синоп (провинция), пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300, с-400 «триумф», министерство обороны сша, нато, реджеп тайип эрдоган, вашингтон (город), сша, в мире