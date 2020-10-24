https://ria.ru/20201024/rybolovstvo-1581293393.html

В Москве заявили о попытке Запада сделать Россию изгоем в Антарктике

Россия аргументированно не согласна с идеями, предлагаемыми рядом стран Запада, о создании морских охраняемых районов в Антарктике, но в ответ на это ее... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T03:07

2020-10-24T03:07

2020-10-24T14:48

россия

антарктида

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Россия аргументированно не согласна с идеями, предлагаемыми рядом стран Запада, о создании морских охраняемых районов в Антарктике, но в ответ на это ее оппоненты бесцеремонно и бездоказательно пытаются выставить российских рыболовов браконьерами, а саму страну — "изгоем", заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Sokolov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Соколов</a>.В последнее время некоторыми государствами под предлогом охраны природы продвигается идея создания в <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиде</a> так называемых морских охраняемых районов. По словам Соколова, такие районы "удивительным образом примыкают к секторам "влияния" этих государств". По словам Соколова, с самого начала формирования системы МОР Россия выступала за то, чтобы дать юридически значимое и международно признанное описание того, что такое морской охраняемый район, и установить четкие критерии формирования границ МОР. "Ведь речь идет о запрете там традиционной хозяйственной деятельности, промысла, который идет не одно десятилетие, либо о запрете планируемой хозяйственной деятельности. Мы должны понимать, для чего это делается", — пояснил замглавы Росрыболовства.Он отметил, что Россия выступает за то, чтобы определить понятие морского охраняемого района, сформировать научно обоснованные критерии формирования его границ, обязательно создать механизмы мониторинга, чтобы контролировать ситуацию внутри МОР.Но если посмотреть на карту вод вокруг Антарктиды, то окажется, что большая их часть уже закрыта в рамках действующей Конвенции о сохранении морских ресурсов Антарктики (Конвенции АНТКОМ), поэтому нет рациональных оснований для создания морских охраняемых районов, добавил Соколов.Он назвал и риски, которые возникнут при создании МОР. Из таких районов уйдут рыболовецкие суда, которые сейчас в определенной степени являются и поставщиками научной информации об антарктических водах, а также способны зафиксировать появление судов, ведущих незаконный промысел. По словам Соколова, морские охраняемые районы в таком случае станут "великолепной приманкой" для браконьеров. Кроме того, будет вообще невозможно отслеживать ситуацию внутри МОР, что на руку тем, кто захочет вести там незаконную деятельность."Поэтому мы, выступая на полях АНТКОМ, всегда пытаемся продвигать свою точку зрения, которую я сейчас обозначил. Но в ответ мы слышим, что <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российская Федерация</a> ведет себя неконструктивно, что наши требования очень высоки. Но высоки они ровно потому, что все предлагаемое, исходя из разных побуждений — благих или нет, — нарисовать большую территорию и заявить: "Мы спасаем природу", лишено научного обоснования", — подчеркнул собеседник агентства."В целом все эти идеи насчет морских охраняемых районов идут вразрез с многолетней мировой практикой рыбохозяйственных организаций, потому что у них всегда на первом месте стоит наука. А сейчас мы видим, что под политические решения потом пытаются подогнать науку", — добавил Соколов.По его словам, Россия выступает за создание "нормальной, понятной системы управления и принятия решений в рамках АНТКОМ". В ответ на это оппоненты Москвы пытаются представить ее в качестве нарушителей норм рыболовства в Антарктике.Для того чтобы этому противостоять, прежде всего надо усилить российское научное присутствие в Антарктическом регионе, подчеркнул Соколов. "Потому что объективные научные результаты сильно колеблют позицию западных держав", — добавил он. "Далее каждый случай обвинения против нас разбирать детально. Если судно виновно в чем-то, это надо признавать, и мы от этого не уходим, но если мы правы — надо требовать сатисфакции за обвинения наших рыбаков", — сказал собеседник агентства.<a href="http://ria.ru/organization_ANTKOM/" target="_blank" data-auto="true">АНТКОМ</a> — Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, а также Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Конвенцию ратифицировали ведущие страны мира, среди них Россия, страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новая Зеландия</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/antarktika-1581251355.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20201024/arktika-1581294116.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576078134.html

https://ria.ru/20200824/antarktida-1576233410.html

Ли Тевезз Легендарная научная База Восток уже давно превратилась в перевалочный пункт с баней 97

Негатив Сплошной ! Сам себе плюсанул, скоморох? Твое недогосударство не имеет вообще ничего🤣 84

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антарктида

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антарктида, общество